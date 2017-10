焦点：美国FTC调查Equifax资料外泄 民主党人喻之为安然案翻版

路透华盛顿9月14日 - 美国联邦贸易委员会(FTC)周四表示,正就Equifax Inc(EFX.N)资料大规模外泄展开调查,一位民主党高层人士称,这家信用监控公司的领导层或需辞职下台。

Equifax股价周四下跌2.4%,交易量创下历史新高。自从该公司9月7日披露资料外泄以来,股价已经跌掉了32%。

美国参议院民主党领袖舒默把Equifax事件与能源交易商安然(Enron)案相提并论;安然在2001年申请破产,之前被披露有大规模帐务作假行为。

舒默称,“这是安然案以来最恶劣的企业违法行为,”他并称Equifax对待消费者的方式“令人作呕”,对该公司在数据保护方面的无能“深感不安”。

FTC发言人Peter Kaplan表示,FTC通常不会就Equifax的调查发表评论。但他在一份电子邮件声明中称,“然而有鉴于庞大的公众利益以及此事件的潜在影响,我可以证实FTC的工作人员正就Equifax资料外泄进行调查。”

舒默表示,如果该公司在未来一周没有采取实际举措保护消费者,那么Equifax执行长与董事可能得辞职下台。

共和党德州众议员史密斯(Lamar Smith)与共和党南加州众议员Trey Gowdy表示,科学、太空与科技委员会(Committee on Science, Space, and Technology)以及监管与政府改革委员会(Committee on Oversight and Government Reform)都将对Equifax资料外泄事件进行调查。史密斯与Gowdy分别为这两个委员会的主席。

他们要求Equifax在9月28日之前交出与此次外泄事件、将此事公布的决定、公司网络安全以及联邦合约有关的文件。

Equifax执行长史密斯(Richard Smith)已同意于10月3日至参议院作证。

联邦调查局(FBI)已针对此次资料外泄事件展开调查,将近40个州已加入对Equifax处理相关情况的调查。

Equifax未回应置评请求。该公司7月29日知悉资料外泄,但时隔一个多月才对外披露,称可能有1.43亿美国人的个人资料被盗,成为有史以来最大的一宗黑客袭击之一。

周四至少有三项针对此次外泄事件的议案推出。包括马萨诸塞州Ed Markey在内的四名民主党参议员支持立法,将要求Equifax及其他数据经纪商对错误负责。

“这项议案要求数据经纪商制定全面的隐私和数据安全计划,这样马萨诸塞州及全美的消费者不会再遭遇另一个Equifax事件,”Markey称。

和很多网络安全专家预料的一样,Equifax周三晚间称,黑客利用了该公司的开源Struts软件侵入其系统,此款软件由非盈利机构Apache软件基金会赞助。针对该漏洞的补丁已在3月份发布,而就在两个月后Equifax称黑客开始盗取数据。

尽管Equifax股价料录得2001年7月以来最大周线跌幅,但华尔街仍大多建议买入该股。

根据汤森路透最新数据,在15位评估Equifax股票的分析师中,有四位给出“强劲买入”评级,八位建议“买入”,只有三位给出中性评级。(完)