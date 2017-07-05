福建省原省委副书记、省长苏树林严重违纪被立案审查--中纪委

路透北京7月4日 - 中国中央纪委监察部网站周二公布，对十八届中央委员，福建省原省委副书记、省长，中石化集团原党组书记、总经理苏树林严重违纪问题进行了立案审查，并决定给予其开除党籍和开除公职处分。

刊登在中纪委网站的公告称，经查苏树林严重违反政治纪律和政治规矩、组织纪律，打探巡视消息，在党内搞非组织活动，对抗组织审查，违规提拔身边工作人员；为了个人目的，置国家利益于不顾，无视组织原则，肆无忌惮地滥用职权、违规决策，造成国有资产巨额损失。

此外，严重违反廉洁纪律和中央八项规定精神，长期安排有关单位公款支付个人费用，公款接待亲友旅游，公车私用，利用职务影响帮助亲属低价购房。滥用职权造成国有资产巨额损失，涉嫌滥用职权犯罪；利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

“苏树林身为中央委员，完全丧失理想信念，毫无党性原则和宗旨意识，私欲膨胀，胆大妄为，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，性质和情节极其恶劣，严重损害国家利益，破坏了相关地方和单位的政治生态，社会影响极坏，应予严肃处理。”公告称。

依据中国共产党纪律处分条例等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中央政治局会议审议，决定给予苏树林开除党籍处分；由监察部报国务院批准，给予其开除公职处分；终止其党的十八大代表资格；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。给予其开除党籍的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。

中纪委网站同时还公布，对河北省人大常委会原党组书记、副主任杨崇勇严重违纪问题进行了立案审查，决定给予其开除党籍和公职处分。

公告称，经查杨崇勇严重违反政治纪律和政治规矩、组织纪律，办理假身份证件，并以此私自出境，长期向组织隐瞒本人的婚姻变化情况，对抗组织审查；违反廉洁纪律，收受礼金，长期借用私营企业主车辆、住房。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

杨崇勇身为中央候补委员，忘记入党初心，丧失理想信念，毫无宗旨意识，私欲极度膨胀，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，性质十分恶劣、情节特别严重，损害党的事业，污染河北省的政治生态，应予严肃处理。决定给予杨崇勇开除党籍、开除公职处分；免去其河北省委委员职务，终止其党的十八大代表、河北省第九次党代会代表资格；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。给予其开除党籍的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。

苏树林，1962年3月生，曾任中国石油化工集团公司总经理、党组书记，2011年7月任中共福建省委委员、常委、副书记，省政府省长，省政府党组书记。他是中共十六大、十七大、十八大代表，中共第十六届、十七届中央候补委员，第十八届中央委员。

杨崇勇，1955年11月生，2008年任河北省委常委，省政府副省长、党组副书记，2016年1月任河北省人大常委会副主任、党组书记。他还是十八届中央候补委员，八届省委委员。（完）

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