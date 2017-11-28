中国基金公司上报的部分港股基金被暂缓审批--报载

路透上海11月28日 - 据中国基金报周一报导，近期国内基金公司上报的部分“港股”基金处于暂缓审批状态，具体原因不明。

报导援引两家基金公司人士透露，目前已接到有关指导，投资于港股比例不低于非现金资产80%的基金暂时延缓审批，50%以下投资港股的基金审批流程不受影响，但并不知道具体原因。

上海一位基金公司产品部人士也表示，目前从同行处获知，投资港股比例在80%以上的基金被问及审批进展时被告知还需等待。预计其余上报的港股基金走完初审，也会停留在二审状态。

证监会数据显示，目前申报基金中带有“港股”相关字眼的新基金达到59只。

根据今年发布的《通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金注册审核指引》要求，基金名称如带有“港股”等类似字样，应当将80%以上的非现金基金资产投资于港股。

今年以来，港股涨势如虹，投向港股的合格境内机构投资者（QDII）、港股通及沪港深基金业绩集体飘红，成为今年大赢家。今年以来有39只新成立的基金可以投资港股市场，港股行情火热叠加部分基金今年以来取得良好业绩，使得不少新基金发行期即呈火爆，例如嘉实价值精选基金三天内即热卖66.1亿元人民币。（完）