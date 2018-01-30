欧洲基金业资产2017年增加1万亿欧元--理柏

路透伦敦1月29日 - 2017年欧洲共同基金业资产增加1万亿欧元(1.24万亿美元)，得益于创纪录的投资者资金流入以及市场利得。

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示，12月末欧洲基金业总资产规模从9.4万亿欧元增至10.4万亿欧元；资金净流入7,569亿欧元，是2016年的两倍多，得益于投资利得。

大部分资产青睐股票基金，此类基金管理着共计3.9万亿欧元资产。债券基金管理着总计2.6万亿欧元资产，混合型基金管理着1.7万亿欧元。

理柏称，债券基金尤其受到青睐，全年共计流入2,894亿欧元；而新成立的跨资产基金数量最高，达到743只。

利用上市交易基金(ETF)的被动策略投资需求连续第五年上升，总资产额从5,145亿欧元增至6,339亿欧元。

在基金公司中，贝莱德(BlackRock)(BLK.N)仍是该地区的业界翘楚，旗下掌管着7,559亿欧元，Amundi(AMUN.PA)紧随其后。理柏称，贝莱德的销售业绩也最为强劲，达到1,011亿欧元。

在欧洲基金行业并购交易升温的大背景下，随着成本上升和监管趋紧，该地区基金数量减少97只，为连续第七年净减少。(完)