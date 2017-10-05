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基金投资者最近一周无视企业获利“加速” 抛股票买债券
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2017年10月5日 / 早上6点09分 / 13 天前

基金投资者最近一周无视企业获利“加速” 抛股票买债券

1 分钟阅读

路透纽约10月4日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示，基金投资者最近一周对创美国股票价格飙升无动于衷，自国内股市撤资金额为8月以来最高。

ICI表示，在截至9月27日的一周，国内股票基金流出93亿美元，而国际股票基金连续第43周流入资金。本周全球股票基金流入29亿美元，低于今年以来46亿美元的平均水平。数据涵盖在美国设立的共同基金和上市交易基金(ETF)。

据Richard Bernstein Advisors LLC执行长Richard Bernstein，投资者无视企业获利持续“加速”的事实。

“整个讨论--甚至在某种程度上的政治讨论，忽视了企业获利的强劲程度。按照今天政治对话的情况，你会认为企业正在遭难，”他说道。

根据汤森路透I/B/E/S，标普500指数.SPX过去11季来，季度获利同比均呈现增长。企业本月开始公布第三季财报时，预计这股趋势可望延续。标普500指数周三再度刷新收盘新高。

但债券受到基金投资者热烈追捧，人气更甚于股票。汤森路透理柏数据显示，今年股票基金每流入1美元，美国债券基金就会流入2美元多。

“债市投机到肆无忌惮的地步，”Bernstein说。

“我不懂为何有人认为现在的债市是安全且理性的。我一点都不相信。”

ICI数据显示，最新一周债券基金流入67亿美元，为连续第40周呈现资金流入。(完)

编译 张涛/李婷仪 审校 孙茉莉/王丽鑫

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