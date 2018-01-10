今年聚焦景气行业龙头公司 重点关注消费升级等--汇添富

路透上海1月10日 - 新年伊始，有关价值股和成长股的A股市场风格之争仍在继续。汇添富价值创造基金拟任基金经理胡昕炜则持鲜明观点：2018年将聚焦具备较强确定性的景气行业龙头公司，价值和成长兼备。

他认为，今年在配置上应重点关注消费升级、医药医疗、高端制造和金融服务等领域具备持续价值创造能力的企业的投资机会。

“未来投资应精选价值创造能力最强的‘发电厂’式企业，”他说，在价值回归、估值体系重塑的市场背景下，找到长期、持续创造价值的企业才是投资的正道。

他解释称，所谓“发电厂”式企业，是指那些投资资本回报率高、盈利增速也较快，如同发电厂般能为股东持续创造价值的公司。从财务角度看，就是能够在较高的资本回报率基础上维持稳定的增长。

正在发行中的汇添富价值创造基金，是布局沪港深三地的一年定期开放混合型基金。胡昕炜还担任汇添富多只基金的基金经理，他执掌的汇添富消费行业基金过去一年、过去三年分别取得49.89%和141.09%的涨幅，在同类基金中排名首位。

具体分板块看，胡昕炜仍然看好未来消费升级的投资机会。他表示，随着居民财富的不断积累，消费升级将成为经济增长换挡的重要动力；三四线城镇化加速，国内消费者需求层次逐步从传统消费向高端消费过渡，长尾效应之下消费龙头的投资价值值得期待。

新老经济体动能的变化，是高端制造的最重要驱动力。胡昕炜认为，中国制造业已迈入全球核心产业链，越来越多的企业将占据全球竞争的一席之地。

他还看好低估值、稳定增长的大金融龙头企业，以及同样享受消费升级红利的优质医药医疗企业。（完）