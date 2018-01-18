美元目前被高估约10% 料下半年重回弱势--安联投资

路透香港1月18日 - 环球投资及研究服务机构--安联投资周四称，根据该行的经济研究显示，美元目前被高估大约10%，预料今年上半年美国加息的因素对汇价带来支持，惟随着欧洲央行缩减买债规模，下半年美元将重回弱势。

安联投资环球策略师杜纳恩在记者会上称，预期美联储上半年加息两次，令美元得到温和的支持，但较长远而言，美元将重回弱势，而且可能会在下半年看到。

“美元转弱对亚洲新兴市场的投资气氛来说，尤其利好。”他并称，预计美国今年将会加息最多三次，不预期会有更快的加息步伐。

多数亚洲货币周四走软，欧洲央行官员对欧元强势表达关切，且苹果公司 (AAPL.O)称其计划向美国汇回数以十亿计美元资金后，美元走强。

安联投资美国收益及增长策略首席投资总监Doug Forsyth称，随着美国税务改革法案年内生效，虽然更多财政刺激措施可能引发利率进一步上涨，可是相关的税收减免有助提高企业盈利及消费者或企业支出。

“随着国债收益率可能温和上升，我们预期高收益债券可提供相当于中单位数的票息回报。”他说，“（但）由于息差预计将收窄，因而会缓冲国债的上涨。”

美股方面，该行预期市场机会扩展至更多行业，包括银行、重型装备、国防、航空、以及科技方面的记忆体及资料储存。可换股债券的机遇来自包括半导体相关行业、科技版块内的金融科技，医疗版块的医疗科技及生物科技。

Forsyth说，“总体而言，2018年的美国市场表现预期持平，下行风险大于上升风险。”

安联投资是一家多元化的主动型投资管理公司，截至去年9月末，其为全球个人投资者、家族及机构客户管理超过4,940亿欧元资产。（完）