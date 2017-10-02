欧元短线急跌未动摇对冲基金信心 仍看好后市上涨潜力

路透伦敦9月29日 - 受到欧洲经济改善及政局回稳的激励，对冲基金将过去一周欧元跌势抛诸脑后，仍然抱持看多欧元立场。

欧元在今年汇市表现极为突出，今年以来兑美元上涨逾12%。市场仓位数据显示，欧元多仓目前处于五年来最高位。

由于预期欧洲央行未来几个月将开始缩减刺激措施，投资人加码押注欧元。

极右派得票率在德国大选明显上升后，欧洲加强政治整合的前景或许已趋于黯淡。但对冲基金经理认为，欧元的经济前景仍然相对优于美元。

“我们对欧元的看法是，欧元将走高，这主要是基于(欧洲央行总裁)德拉吉目前脚步远远落后美国联邦储备委员会(美联储/FED)，”对冲基金公司Atlantic Investment Management执行长Alex Roepers称。Atlantic Investment Management资产管理规模为13亿美元。

“他需要升息，一旦他开始放弃零利率，欧元就会上涨，我认为欧元会升至1.30美元。”

欧元已较本月稍早所及1.21附近的两年半高点下跌近3%。主要原因在于美元本周反弹，受特朗普政府公布税改计划，以及美联储官员对升息发表鹰派言论提振。

但欧元多头并没有被吓退。

“欧洲处于经济复苏的初期阶段，而且拥有巨大的经常帐盈余，”LindenGrove Capital的投资长兼执行合伙人Borut Miklavcic说。Miklavcic“非常看好”欧元。

在欧元区经济连续第17个季度增长之际，欧洲央行料将从明年开始缩减其刺激措施，尽管通胀在未来几年里可能会维持在央行“低于但接近”2%的目标水准之下。

“欧洲的人口在减少，储蓄很高，这让我想到了日本，”Horseman Capital Management的合伙人Russell Clark说。Clark预计欧元将保持强势。Horseman管理的资产规模为12亿美元。(完)