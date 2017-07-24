投资焦点：顶级基金经理看好投资前景 但慎防已晴转多云

路透伦敦7月21日 - 随着利率和波动性降至低点，股价攀升至历史高位：对于全球顶级的一些资产经理，投资前景要多好有多好。

但仔细看看，有乌云正在形成，可能让这种晴朗的前景有些黯淡。投资者应该警惕债券收益率上升、经济数据下行、或者大型新兴市场出现政策失误。

时值大型基金经理对2017年余下时间提出投资建议，有些人特别点出股市和以本币计价的新兴市场债券可能会是赢家。

原因不难理解。

汇率、固定收益、和股票的市场波动性降至纪录低点，意味着套利交易策略能带来极高的回报。套利交易即投资者借入低收益货币，投资到高收益货币资产。

据汤森路透数据，摩根大通新兴市场货币指数今年迄今累计上涨逾8.5%，有望创下2010年以来最佳年度表现。

尽管全球主要央行多年来实施货币刺激举措，但通胀仍出现结构性下滑，这也意味着持有现金或公债实际上不利于投资组合的表现。

美银美林策略师估计，目前仅有11%的发达市场通胀上升，2月时这一比例为72%。

难怪一些投资者认为，现在或许是买入股票的最佳时机，因为顶尖工业化经济体的增长虽然缓慢但却持久，劳动力市场接近充分就业，而且通胀下滑。

**获利**

投资公司特别喜欢看到的一个图形就是，盈利回报率较债券收益率的溢价不断扩大。6%的可观溢价表明，投资者将积极买入股票。

考虑到获利回升，而且利率处在纪录低位，贝莱德策略师表示，“没有太多理由”预计股票估值指标将在这样的情况下重返历史低位。

但像Rathbone Unit Trust Management投资总监Julian Chillingworth这样的投资组合经理表示，从交易所上市基金(ETF)和被动投资者手中大量流入欧洲股市的资金，已经把股市提升到他们认为有点高估的水平了。

“我们感觉已经看到一些很好的经济数据了，但拿不准这轮经济数据是否已接近顶峰，这样的话经济可能不会急剧下滑，而是继续顺水行舟。”

德意志银行股市策略师表示，最近欧洲采购经理人指数(PMI)的上升势头并没有信贷调查或其他数据的支撑，表明未来几个月经济动力或将减弱，并给股市带来压力。

经济动能减弱叠加债券收益率上升，将是对股市来说最糟糕的组合，因为股市回报与债券收益率之间的差距将受到挤压。

过去一个月，德国10年期公债收益率已上升一倍至超过53个基点，如果欧洲央行为撤回政策刺激做更多铺垫的话，可能还会进一步上升。

**一些满不在乎的乐观**

无论其审慎的理由为何，在全球股市频创新高之际，投资者正为防范市场下档而买保险。

对巴克莱策略师的逾400档全球股票及欧洲主动基金持仓分析显示，相较历史平均值，基金经理持仓水平偏低，现金水平较高，显示对市场涨势的可持续性抱持一些怀疑态度。

富国资产管理投资组合经理指出了芝加哥期权交易所(CBOE)标普500股指隐含波动率“恐慌指数”(VIX指数)，及其偏斜指数(SKEW指数)(俗称黑天鹅指数)间的差距，表明投资者正支付代价以预防市场大跌风险而自保。

“即便隐含波动率极低，但VIX向股价大跌隐含概率极高的一方偏斜--那显示市场并没有你所想像的那么‘掉以轻心’。”他们称。

但市场仍存在一些满不在乎的乐观。

例如，印度股市12个月预期市盈率(本益比)高于18倍，较长期中位数高出一个标准差，表明若央行误判通胀数据并大幅降息，可能引发泡沫并令市场脆弱不堪一击。

“投资者的投资组合今年已有两位数回报率，现在是适当时机撤出一些资金，而非在可能动荡时期加仓加码了。”亚洲一家私人银行驻香港的策略师说。(完)