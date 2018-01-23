大中华股市强劲回升后估值偏高 今年采取更保守策略--施罗德

路透香港1月23日 - 施罗德投资最新一份大中华股市评论指出，经过2017年的强劲回升之后，市场估值已经偏高，鉴于现阶段风险回报率的利好程度已经降低，该行已对今年采取更保守的投资策略。

施罗德亚洲（日本除外）股票副主管卢伟良在评论中称，今年将继续专注于拥有稳固现金流、股息收益率及资产负债表实力的公司，仍偏好于包括互联网、旅游及教育等消费/服务行业，并看好受惠利率周期触底回升而估值吸引的部分保险股。

她指出，截至2017年11月，按12个月预测市盈率计MSCI中国指数2017年市盈率接近15倍（剔除银行股后为22倍），并较长期历史平均值高1个标准差，风险回报率的吸引力明显降低，个股表现亦出现极端分化及集中。

“按由下而上的角度来看，其中许多股票的估值偏高，市盈率接近或高于我们分析师的合理估值水平。”她说，“展望今年，每股盈利增长或会放缓，而鉴于经济体系中的周期性增长动力或会放缓，我们很难想象复苏范围正在变得更加广泛。”

她认为，中游消费及工业企业将会面临更明显的利润压力，特别是那些缺乏定价能力的企业。原材料价格及融资成本上升将会推动产品价格上升（通胀压力）或导致公司利润部份受损。

不过，鉴于利率周期正触底回升，她仍认为中国部份金融行业（包括保险商）及香港主要银行于今年的盈利增长动力将会改善，同时亦看好部份旅游相关、医疗保健、消费品及服务公司，因随着消费档次持续提升以及受惠于强劲的需求，企业盈利或会继续进一步增长。（完）