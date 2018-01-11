香港息口倘升200个基点将带动楼价回调 但不会大跌--景顺

路透香港1月11日 - 景顺首席经济师祈连活周四称，香港贷款利率倘若上升200个基点，才会对楼价产生明显影响，但不预期楼价将因此而大跌。

祈连活在记者会上称，由于环球利率处于超低水平，而香港市场的利率水平处于美国、日本、欧元区、英国和其他主要经济体包括中国之间，因此港元与美元利率并非1:1的对等关系。

他并称，“香港楼市若要见到明显的加息影响，则加息幅度至少达200个基点（2厘），楼价才会下跌5-10%，但不预期大幅调整。”

景顺对于今年环球商业周期前景看法乐观，主要受惠于美国和欧元区经济向好，以及中国和印度平稳的经济增速。祈连活称，预期今年中国的实际国内生产总值增速为6.6%，消费价格通胀为1%。

“过去一年，中国不少国企行业，包括钢铁、煤炭以及电力等基本行业的过剩产能持续减少，但即使面对这些挑战，中国经济仍然继续前行。”他说，“与此同时，信贷增长已放缓至自金融危机以来的最低水平，中国政府已在最近的信贷飙升中维持了货币政策整体稳定。这些指标均为中国本土经济的平稳复苏提供了支持。”

东亚方面，祈连活认为，那些多方面涉及区内供应链的制造业国家，其前景将取决于美国和欧洲的经济周期上行，而由于中国主要进口原材料和资本产品而非制成品，这些国家对中国本土经济的依赖将会减少。基于美国和欧洲商业扩张持续，祈连活预期，南韩、台湾和香港来年增长为2-3%，而东盟国家则有4-5%。

回顾全球宏观经济环境，祈连活指出，大部分成熟经济体的通胀已持续数年低于目标。而传统经济模型中认为失业率下跌会推高通胀，并不能解释为何目前通胀维持低企。

就目前市场的资产估值而言，祈连活认为，估值高企未必会对经济扩张造成威胁。去年，很多投资者忧虑债券和股票市场会大幅调整，却从未见明显入市机会，目前股票和房地产估值偏高，但单是高估值并不足以动摇市场。

“目前的资产价格水平并非基于高杠杆，而是基于极低的利率。只要央行谨慎上调利率，而且商业周期扩张得以延续，金融市场可以在未来数年继续反映盈利持续增长。”他说。（完）