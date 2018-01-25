港股升势过快短期需要调整 惟盈利动力有增无减--上投摩根

路透香港1月25日 - 中国合资基金公司上投摩根的香港分支周四称，香港股市在中短期内升幅过快，相信短期需要调整或进行整固，惟盈利预估仍有上调空间，因此对今年股市表现依然乐观。

上投摩根（香港）资深投资经理兼港股研究总监张启廉在记者会上指出，2018年全球主要股市均迎来“开门红”，当中以恒生国企指数.HSCE和恒生指数.HSI表现最好，预测市盈率处于十年历史均值附近未算过高，惟中短期升势过快，短期有需调整或进行整固。

“个人觉得今日就要发生（调整），调整幅度视乎技术性分析，不过每次调整都是买入机会。”他说。

他认为，受惠于经济的持续改善，港股市场盈利预期明显好转，截至去年底为止，市场对港股的盈利预测较一年前上调超过24%，然而，目前的市场预期盈利尚未反映对2017年四季度宏观经济及企业盈利的乐观预测，预计盈利预测后续将持续上调，并支撑港股上升。

另一方面，预期今年中国国内南下资金（北水）加速流入港股市场，而海外资金亦有加大对中国相关资产配置的需求。

“北水并非如想像中那么疯狂，他们主要以具吸引力的市盈率吸纳一些安全性高的公司。”他并说，“港股尚未到达我们的全年目标。”

他没有给出港股目标，但指“恒生指数在盈利支撑下于33,000点有强力支持”。

**A股春季行情值得期待**

至于A股市场方面，上投摩根（香港）认为，2018年第一季度流动性环境有望环比改善，春季行情值得期待。

该行资深基金经理司徒芳华指出，从基本面来看，制造和消费行业对中国经济影响已经举足轻重，未来趋势向好。其中有一批业绩确定，估值较低的中盘成长公司有望在今年迎来估值修复，估值合理持续增长的龙头公司，仍有估值提升空间。

“2018年的市场环境对股市较爲有利，银行委外、险资和外资都可能增配A股。”她说，“业绩稳定、估值合理的消费品以及高股息品种可能都会有配置资金持续关注。”

行业方面，她较为看好先进制造业（消费电子、半导体、新能源汽车等）；有进口替代和全球化扩张能力的传统制造业（工程机械、电力设备等）；大衆消费品、医药、传媒和金融等。

该行预期，今年A股市场业绩增速预测大约在10-15%左右，2017年则为15-20%。而估值方面, 目前主板估值进一步上升至17倍，中小创业板相对主板估值维持在2012年初水平，预计2018年整体估值水平难有大幅提升，但结构性上有不少公司业绩确定，估值较低，2017年由于市场风格因素被忽视，2018年有估值修复的空间。

上投摩根（香港）预计，今年中国GDP增速前高后低，全年增速预计在6.7%；CPI平稳回升，全年预计在1.8%左右，而PPI见顶回落，预计在2.3%-2.6%左右。货币政策大概保持稳健中性，如果经济增速出现下滑，可能会出现微调。财政政策方面，PPP审核从严，财政支出预期也不宜过高。（完）