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知名经理人葛罗斯离职三年后 PIMCO收益仍超过多数同业
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2017年9月28日 / 凌晨4点22分 / 21 天前

知名经理人葛罗斯离职三年后 PIMCO收益仍超过多数同业

1 分钟阅读

路透纽约9月27日 - 自葛罗斯意外从太平洋投资管理公司(PIMCO)辞职、结束他对PIMCO总回报债券基金的管理已经三年时间，那些选择留在该基金的投资人的收益超出了大多数其他基金。

然而，许多人却没有耐心等待。

之后PIMCO由Scott Mather、Mark Kiesel和Mihir Worah接管。从那时起到截止9月26日的三年时间，该基金年平均回报率为3.34%，超过投资研究机构晨星(Morningstar)监测的88%的同业。

但曾是全球最大债券基金的PIMCO，之后的规模一直仅为其2013年4月顶峰时的四分之一左右，当时资产规模为2,929亿美元。葛罗斯从1987年开始一直管理该基金，直到他2014年9月26日辞职。

有迹象显示大规模资金外流或许已经平息。

投资人8月向该基金净增加3.48亿美元(不包括再进行投资的收益)，截至8月31日该基金的资产规模为747亿美元，截至9月26日资产规模略微减少至745亿美元。

根据TrimTabs投资研究的数据，本季度债券基金共流入822亿美元，这是过去八个季度来第六次突破500亿美元。

TrimTabs数据显示，今年迄今债券基金回报率仅为2.3%，而全球股市基金的回报率已经超过18.9%，美国股市基金的回报率也达到11.5%。(完)

编译 李春喜 审校 孙茉莉

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