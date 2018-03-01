调查：美国基金经理提高股票配比至逾四年半高位 下调债券配比

路透班加罗尔2月28日 - 路透调查显示，美国基金经理2月将股票配比提高至逾四年半高位，尽管全球股市重挫。调查还显示债券配比下降。

美国公债收益率(殖利率)升至四年高位，以及认为主要央行现在都朝着同一个方向前进、即以不同程度收紧政策，这导致全球股市2月大幅下挫。之前全球股市经历了长达近10年的多头走势。

不过路透在2月13日至27日对12位基金经理人的调查显示，股票占全球投资组合比重从57.1%升至57.8%，创2013年6月来最高。

这与另一项路透调查结果相符。路透对200多位股市策略分析师的调查显示，尽管低通胀、低债券收益率、及低波动率的日子已经不再，且推动牛市由2009年展开的强力燃料正在逐渐消竭，但2018年全球股市将进一步上扬。

8月以来，美国基金经理将整体股票配比提高1个百分点，聚焦全球经济复苏和强劲的企业获利。

“这些经济报告...加上新颁布的税改法案，表明未来经济成长和企业获利表现可能会给人们带来惊喜。虽然总的来说股市应会上涨，但今年走势或许较为动荡，”Via Nova Investment Management总裁Alan Gayle指出。

“我们仍乐观看待2018年剩余时间经济和股市的表现，并将市场下跌视为买进的机会。不过，我们对债市前景的看法没有那么乐观。”

这份最新调查还显示，债市配比建议从1月的35.1%下调至34.9%，因担心美国减税计划将迫使政府增加举债来填补预算的资金缺口。

“考虑到今年财政赤字和举债规模料将增加，单从供需压力来看，公债收益率(殖利率)料将上涨，而价格下跌。近年来公债一直表现坚挺，但这种情况或许将改变，”Gayle补充道。

现金和房地产配比几无变动。唯一明显的变化在于，另类资产投资配比建议减少。在过去一年左右的时间里，此类资产一直受到青睐。

从地区来看，对美国股票的配比升至6月以来最高，而对欧元区股票的配比下降。(完)