辅仁药业拟78亿收购开药集团100%股权 并配套融资53亿

路透上海11月20日 - 中国辅仁药业集团实业股份有限公司(600781.SS)周一公告，拟以发行股份及支付现金方式，购买辅仁集团等14名交易对方持有的开药集团100%股权，交易作价78.09亿元人民币，并将非公开发行股票募集配套资金，规模至多53亿元。

公告称，本次交易完成后，辅仁药业将持有开药集团100%股权，本次交易没有导致实际控制人变更，公司控股股东仍为辅仁集团，实际控制人仍为朱文臣。

本次发行股份购买资产的定价为16.50元/股。扣除现金对价后，按上述价格测算，上市公司向作为发行股份购买资产的交易对方合计发行约4.5亿股股份。配套融资发行股份价格相同，发行股份数量不超过3.21亿股。

业绩补偿义务人承诺开药集团2017-2019年度实现净利不低于7.36亿元、8.08亿元和8.74亿元。若业绩补偿期间顺延至2020年，则2020年开药集团实现净利不低于9.5亿元。

辅仁药业表示，本次交易后，公司主营业务将增加化学药和原料药的研发、生产和销售业务，弥补在化学药和原料药领域的空缺，扩大在中成药领域的规模，同时有助于减少同业竞争等。

辅仁药业上周五收报23.69元，近三个月累计下跌约7%。(完)

参看详情，可点选上海证券交易所网站 here