新城控股商业地产开发将加速，2020年底开业100座购物中心

路透上海10月26日 - 中国大型房企--新城控股(601155.SS)高层周四表示，未来三年公司自持商业地产的开发将加速，2020年底旗下开业的购物中心数量将达100座以上，目前仅为17座。

该公司目前开业及在建购物中心共达53座，预计今年底开业购物中心将增至23座，明年公司计划再开业25座左右的购物中心。

“虽然目前国内购物中心总量是处于饱和，但要真正满足消费者需求仍还不够。”新城控股联席总裁陈德力在新城商业年会间隙对记者表示。

目前新城控股旗下吾悦广场主要在一线城市郊区及二、三、四线城市布局，志在以覆盖创造中国80%国内生产总值（GDP）的区域，为中国城市80%的消费者服务。

他指出，目前一座吾悦广场的目标销售额达10亿元左右，2020年吾悦广场总体将贡献1,200亿元人民币的销售，年服务人群达26亿人次，“只有有了规模，才能带来平台的价值。”

今年上半年，吾悦广场的销售额合计达111.59亿元，出租率为97%，为新城控股实现租金及管理费收入3.44亿元。公司今年全年租金目标为10亿元。

中国连锁经营协会副秘书长武瑞玲在同一场合表示，目前国内购物中心总体面临去库存压力，但亦存在不平衡不充分的问题，相当多购物中心集中在一二线城市，不少三四线城市甚至一座都没有，而数以亿计的消费者生活工作在三四线城市；而且一线城市郊区的大型商业设施发展也是近两年兴起，尚有较大的发展空间。

新城控股的运营模式是开发包括住宅和商业在内的综合体，通过出售住宅物业及部分商业地产回收开发资金，保持现金流正循环。不过随着吾悦广场等自持物业的体量快速扩大，公司亦面临开拓多元化融渠道的需求。公司高层表示，类REITs（房地产信托基金）和资产支持证券将是未来公司新的融资方式。

新城高级副总裁欧阳捷表示，目前一线城市商业地产REITs产品的年回报率只要超过5-6%，就能被投资人接受，投资人更为看重物业升值部分。而在三四线城市，物业升值速度较慢，投资人要求的回报率较高。不过10%左右的年回报，就可比肩一线城市商业地产REITs产品，从而被市场所接受。

“我们有些吾悦广场的回报率高达11%，未来其他吾悦广场也要向这个回报率对标。”他说，这就会为未来REITs产品的设计和发行提供充裕的资产标的。

新城控股前九个月房地产合同销售达749亿元，同比增长64.53%。按研究机构克而瑞统计，新城控股前三季销售在国内房企中排名第15位，今年全年很大概率将突破一千亿元。

新城控股周四收报19.26元，涨0.42%，过去一个月累计上涨4.58%。（完）