关注英国央行政策会议 比特币涨势暂告段落？--FXTM富拓

路透香港11月2日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

市场普遍预期英国央行将在11月份的会议上加息，焦点转向MPC投票情况以及货币政策概要。退欧不确定性继续拖累市场人气，薪资增长迟缓影响了消费者支出能力。英国以消费驱动经济增长的模式面临风险，投资者想了解卡尼的想法。市场猜测11月份加息可归于「鸽式加息」的类别，原因是央行试图抑制通胀。鉴于英国经济状况依然脆弱，退欧不确定性仍是长期的主题，预期中的加息可能是一次性的，英镑最终会受挫。

来看一下技术面，英镑/美元波动于1.3300美元附近。若突破这一水平，则有望上探1.3350美元。反之，若该汇率持续受阻于1.3300美元，则将为下探1.3230美元打开通道。

**比特币涨势会暂告段落吗？**

比特币升至6,580美元上方的纪录高点，投资者在牛市行情中蜂拥买入。

芝加哥商业交易所(CME)周二宣布计划今年推出比特币期货，市场对比特币的质疑一扫而空，比特币的吸引力大大提升。比特币面对重大不利消息走势非常坚挺，今年上涨逾600%，触及6,000多美元。比特币不断创出新高，多头会止步于此吗？

价格走势显示比特币多头牢牢控制市场，若比特币突破6,600美元，则涨势不可限量。

**黄金**

黄金处于冬眠状态，宽幅波动于1,267美元支撑位和1,280美元阻力位之间。金价等待线索伺机走强，催化剂可能是周三的FOMC会议记结果或者是周四特朗普提名的美联储主席人选。技术面仍显示金价趋于下行，若金价长期保持在1,280美元下方，则可能向1,267美元和1,260美元回落。反之，若向上突破1,280美元，则有望升向1,290美元。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。