FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
22 天前
关注中国6月份贸易数据--FXTM富拓
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
独家：美大陪审团发出传票 涉及特朗普之子与俄律师会晤--消息
时事要闻
独家：美大陪审团发出传票 涉及特朗普之子与俄律师会晤--消息
独家：高盛买入沙特阿美的信贷工具 为参与其上市计划打基础
国际财经
独家：高盛买入沙特阿美的信贷工具 为参与其上市计划打基础
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#财经视点
2017年7月13日 / 凌晨1点52分 / 22 天前

关注中国6月份贸易数据--FXTM富拓

路透新闻部

1 分钟阅读

路透香港7月13日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

投资者密切关注定于周四公布的中国进出口数据。若数据延续5月份的积极表现且超过市场预期，中国经济信心有望再获提振。

人民币兑美元走强，美元/人民币跌至6.7900元下方。美元仍保持疲软趋势，空头目标指向人民币6.7600元。

**API库存受大降推升油价**

WTI原油小幅走高至46.00美元，有报导称美国能源情报署(EIA)下调了2018年产量预期，这促使空头平仓。另外，API美国原油库存降幅为预期的近三倍，这令多头感到振奋，供应过剩担忧有所缓解。

沙特6月份石油产量超上限，增至1,007万桶，但市场最终未予理会。在美国产量下降的预期之下，WTI原油短线有望进一步走高，但涨势受限于顽固的供过于求主题。从技术角度看，日线图上原油市场正在技术性反弹。空头在47美元下方仍有一些控制权。

**黄金**

由于投资者寻求避险，黄金多头受到鼓舞。有报导称，去年11月份大选前特朗普的儿子密会与克里姆林宫有关联的俄罗斯律师。美元疲软也支持了金价，金价波动1,218美元附近。尽管黄金市场承压于全球货币政策收紧的前景，但不确定性回归短期内支持金价。从技术角度看，日线图上金价上涨，但仍处于压力之下。空头可能利用黄金市场当前的技术性反弹推动金价跌向1,200美元。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

整理 雷美珍；审校 乔艳红

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below