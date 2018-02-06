美联储在叶伦卸任后面临新挑战 市场快速调节--FXTM富拓

路透香港2月6日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓首席市场策略师Hussein Sayed的评论摘要：

当市场完全定价一件事的时候，人气轻微的变化都会引发重大损伤。这就是我们上周所见的情况，美国就业数据显示薪资以2009年年中以来最快的速度增长。看来美联储在耶伦(叶伦)卸任后将面临新的挑战，投资者正在根据新的现实进行快速调整。

全球协同增长、投资者对特朗普政府财政政策的乐观情绪以及公司盈利强劲增长一直是2017年助推股市上扬的关键因素。而且，在通胀依然低迷时，投资者有更多的理由提高风险偏好，因为公司享有低借贷成本。现在随着通胀指标上升，美联储可能采取比市场预想的更大力度的措施。

低成本资金时代正在结束，对于沉浸于此的市场无疑是坏消息。周一，10年期美国国债收益率升至四年高点2.87%，较年初上升18%。这表明新任美联储主席鲍威尔在他的任期内将面临与耶伦相反的挑战。若通胀上升速度快于之前预期，美联储将需要加快加息步伐，2018年加息次数从3次增加到4或5次。这一结果可能对处于第二长牛市期的股市影响深重。

股市多头可能会说尽管债券收益率飙升，但仍远低于2007年时的水平，当时10年期美国国债收益率见顶于5.33%。这是完全正确的，但同样在2017年，标普周期加权市盈率也见顶于27，而当前为33。虽然公司盈利看上去很出色，但预期市盈率超过18倍，大大高于五年和10年平均值。当利率意外上行时，市场估值过高不再是合理的。

未来要证明高估值是合理的唯一途径是经济和公司盈利增长恢复上升趋势，尽管面临更高的借款成本。特朗普总统的财政政策会有此魔力吗？这是股市多头应该期盼的。

重要的是关注华尔街市场开盘后投资者的反应，因为这将被决定股市下跌是吸引买家进入还是预示着更猛烈的回调开始；不过，目前期货指数未显示乐观迹象。

美元继整个2017年时运不佳后也可能获得一些关注，如果股市延续跌势，美元兑新兴市场货币有望走高。

**人民币兑美元微涨**

1月份美国就业数据向好，美元企稳，不过人民币兑美元仍小幅走高。可见，中国经济状况良好继续支持人民币走势。市场对美国加息的预期升温可能引发中国资本外流的担忧，但如果美国政治不确定性拖累了加息前景和美元，则上述担忧就会消散。来看技术面，日线图上美元/人民币仍十分看跌。若该汇率持续受阻于6.30元，则短线可能下探6.27元。（完）

注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。