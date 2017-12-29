2017年最后一个交易周美元下跌--FXTM富拓

路透香港12月29日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓首席市场策略师Hussein Sayed的评论摘要：

随着2017年年末的临近，全球市场流动性下降。这在欧美股市非常明显，成交量大幅减少。不过，一些投资者继续微调投资组合，市场价格略有波动。我预计本周末前股市不会起大的波澜。

但有意思的是，交易员们继续抛售美元。这或许可以归因于周三公布的美国消费者信心指数自17个月高点下降，但美元在该数据发布前已走低。我认为对美元走软最好的解释是美国国债收益率大幅降低。周三，10年期债券收益率下降7个基点，回吐12月中旬至上周取得的近50%涨幅，上周收益率自2017年3月份以来首次突破2.5%。

虽然周四风险偏好推动亚洲股市升至纪录高点，但避险日元跑赢其他主要货币。在日本央行发布会议纪要以来，美元/日元在六个交易日中首次跌破113日元。如果明年经济状况继续改善，部分委员考虑收紧货币政策。这将是日本央行战略的重大转变，日本央行被认为是最后退出非常规刺激措施的央行。不过，我认为考虑到通胀低迷日本央行不会很快行动；但由于市场流动性匮乏，外汇市场波动可能被放大。

商品货币也显着上涨，这得益于铜价升至近四年来最高水平。油价仍接近两年半高点，金价触及一个月高位。监于没有重要经济数据公布，澳元、纽元和加元将继续追随商品价格走向。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。