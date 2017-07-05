FXTM富拓称谨慎气氛支持日圆

路透香港7月5日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

受避险情绪提振，日圆兑主要货币走高，朝鲜试射远程导弹的消息传出后，投资者采取谨慎态度。在不确定时期，日圆仍是投资者的好朋友，这从日圆兑美元上涨走势中获得诠释。

尽管美元/日圆在作者撰写本文时最终收复了最近的失地，但如果不确定性和地缘政治风险加剧投资者避险，该汇率可能进一步下行。从技术角度看，美元/日圆在113.50日圆遭遇阻力。若多头未能在该水平上方获得控制权，该汇率料向111.60日圆回落。

**WTI原油触及47美元**

WTI原油周二跌至47美元，有报导称欧佩克6月份原油产量升至2017年以来的最高水平，原因是尼日利亚和利比亚增产。很显然利比亚和尼日利亚这两个获得减产豁免的国家正在威胁到欧佩克其他成员国为平衡市场所作的努力。

同时，美国原油产量上升继续加剧供应过剩担忧，WTI原油面临长期承压的风险。虽然油价已自42美元显着反弹，但空头可能利用技术性反弹机会重新发起抛售，45美元构成目标位。从技术角度看，47-48美元一带将是检验空头反攻能力的关键水平。

**黄金**

地缘政治风险令黄金市场获得支撑，金价自1,220美元反弹。虽然目前市场的紧张情绪和避险气氛有助于提振金价，但周一出现的23美元的跌幅料难以收复。短期内，空头仍占控制地位，若美元继续企稳，金价面临下跌风险。从技术角度看，日线图上黄金市场转为看跌。如果金价跌至1,220美元下方，那么将为其下探1,214美元打开通道。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。