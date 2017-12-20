金价处于技术性反弹过程 WTI原油价宽幅波动--FXTM富拓

路透香港12月20日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

从技术面看，日线图上黄金市场仍处于下跌趋势中。价格走势表明金价目前处于技术性反弹过程中，强劲阻力位见1,267美元。若当前的上涨动力在达到1,267美元之前消退，那么金价面临跌回1,250美元的风险。金价若一直保持在1,250美元下方，则将为跌向1,230打开通道。

**WTI原油区间波动**

WTI原油小幅走高，因北海输油管道关闭的消息刺激了供应中断的担忧。原油市场短期内有望继续获得支持，但美国页岩由于产量上升可能抑制市场涨势。来看技术面，WTI原油价格宽幅波动。技术交易员将继续密切关注油价在56.00美元支撑位上方和58.50美元阻力位下方的表现。若油价盘中跌破57.00美元，则可能测试56.60美元和56.00美元。反之，若油价回升至57.80美元上方，则多头将获得动力推动油价挑战58.50美元阻力位。

**英镑波动于1.3300美元上方**

持续的退欧不确定性和政治风险仍严重拖累英镑，英镑/美元上涨空间有限。从技术角度看，若该汇率跌破1.3300美元支撑位，则面临进一步下行的风险。持续低于这一水平，将导致英镑/美元下探1.3230美元和1.3150美元。不过，如果多头能推动汇价回升至1.3440美元上方，则英镑/美元有望升向1.3520美元。

**欧元美元**

欧洲重要经济数据不多，美元疲软短期内将继续推动该汇率上行。从技术面看，1.1850美元仍是关键点位，对欧元/美元本周收盘水平有重要影响。若汇价未能突破1.1850美元，则可能向1.1730美元和1.1680美元回落。若该汇率能够突破1.1850美元，则有望挺进1.1920美元。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。