欧佩克需要有更多行动才能支持未来油价走势--FXTM富拓

路透香港8月9日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

原油市场周二波澜不惊，投资者关注欧佩克（OPEC）和非欧佩克成员国在阿布扎比开会讨论减产协议的遵循问题。此前欧佩克原油产量达到2017年记录高位，出口量也创下记录，市场人士对欧佩克提高减产执行率的计划心存质疑。不过，欧佩克仍对当前的减产协议最终能重新平衡已经饱和的市场保持乐观，伊拉克减产滞后、利比亚恢复生产威胁到削弱其他欧佩克国家为提振油价所做的努力。厄瓜多尔因财政压力已经退出减产协议，时间不等人，欧佩克除了承诺需要有更多的行动才能支持未来的油价。

若欧佩克会议没有新的成果，投资者再度空手而归，WTI原油价格面临进一步下跌的风险。在供应担忧下，油价下跌趋势保持完整，而且如果成员国未见油价反弹，欧佩克协议可能在2018年3月前分崩离析。

从技术角度看，日线图上WTI原油宽幅波动，48.50美元和50.30美元分别构成支撑位和阻力位。若油价跌破48.50美元，则可能进一步跌向47.00美元。反之，若突破50.30美元，则有望升向51.00美元。

**黄金**

美元失去非农数据公布后的上涨势头，金价飙升至1,264美元。本周前半周经济数据不多，金价走势受美元影响。投资者关注本周晚些时候公布的美国通货膨胀数据，该数据可能影响美联储收紧货币政策的步伐。

通胀保持在低位给美国今年再次加息前景蒙上阴影，投资者密切留意通胀数据是否有起色。若CPI数据逊于预期，那么将打击美元走势，抑制加息预期，进而推升金价。

从技术角度看，若金价日收盘高于1,260美元，则有望进一步升向1,270美元。反之，若一直受阻于1,260美元，则可能进一步跌向1,240美元。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。