英镑跌破1.3340美元意味着汇价脱离上升通道--FXTM富拓

路透香港12月8日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

本周以来英镑走势不佳，投资者对英国脱欧谈判进展不顺的担忧升温。

英国首相文翠珊周一未能敲定脱欧协议引发的失望情绪挥之不去，英镑继续承压。欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶（Michel Barnier）表示英国政府只有48个小时就解决北爱尔兰边界问题给出一个明确的方案。尽管一些人仍对文翠珊与北爱民主统一党达成一致保持谨慎乐观，但如果英国不能在周五前就爱尔兰边境问题达成协议，英镑面临进一步下跌风险。若出现脱欧谈判推迟至2018年的不利局面，将使英镑走势雪上加霜。

从技术角度看，日线图上英镑/美元努力企稳。虽然该汇率波动于50日移动均线上方，但跌破1.3340美元意味着汇价脱离上升通道。如果汇价持续受阻于1.3400美元，则可能进一步下探1.3350美元和1.3300美元。

**税改利好支持美元**

美元兑一篮子主要货币上涨，这得益于市场对美国税改成功的乐观憧憬。

美国参议院同意就税改议案启动与众议院的正式谈判，投资者对推进税改过程中出现障碍和问题的担忧减轻。市场对参众两院在12月22日的最后期限前通过最终法案的期望上升，这继续支持美元上涨。

来看一下技术面，美元指数突破93.50后将挺进93.80和94.00。

**黄金**

在美元走强之际，黄金市场面临很大的抛售压力。

金价跌至四个月最低点1,255美元且可能继续走低。若周五公布的非农数据超出市场预期，空头将推动金价进一步下行。从技术角度看，日线图上，金价日收盘跌破1,267美元后，走势前景转为看跌。前期支撑位1,267美元转为动态阻力位，金价可能下探1,250美元。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。