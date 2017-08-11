加息预期降温 英镑料继续走低--FXTM富拓

路透香港8月11日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

监于第二季度末英国经济表现较为疲软，制造业数据令人失望，市场对英国央行今年加息的预期料进一步降温。英国宣布退欧已1年多，但经济基本面恶化现在才开始显现，而且继续显示该国难以摆脱退欧引发的问题。

上周英国央行(BoE)会议基调偏鸽派，英镑大幅下挫。经济数据未能支持央行此前的加息展望，预计英镑人气将受限。

英国央行下调经济增长预期后，空头占据控制地位。再加上加息预期下降，英镑看上去料继续走低。从技术角度看，日线图英镑/美元承压。若该汇率周收盘低于1.3000美元，则可能进一步跌向1.2850美元。

**美元在通胀数据公布前走低**

美元兑一篮子货币小幅走低，投资者等待周五的通胀报告。本周美元试图保持涨势，但整体价格走势显示市场人士仍不愿买入美元，尽管上周公布的非农数据表现出色。投资者需要对美国今年加息更加确信，其形式就是通胀上升。对持续低通胀的担忧拖累了美国再次加息的前景，所以通胀数据将是关注焦点。若通胀数据弱于市场预期，则将抑制加息预期，进而给美元带来压力。

**黄金**

美朝政治局势紧张提振黄金市场，周四金价上探1,281美元。在不确定时期，黄金成为交易员最好的朋友，谨慎气氛支持避险投资，金价有望继续上涨。从技术角度看，日线图上金价看涨，不断震荡走高。若日收盘高于1,280美元，则有望继续挺进1,300美元。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。