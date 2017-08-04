美国非农若逊预期 美元/人民币跌向6.7将除障碍--FXTM富拓

路透香港8月4日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

监于中国经济前景越来越乐观、美元疲软成为市场主题，预计美元/人民币本季度将进一步走低。投资者紧密关注周五公布的美国非农数据。若数据逊于预期，则将为美元/人民币跌向6.7000元扫清道路。

今年以来中国经济增速快于预期，给全球市场带来惊喜。若下半年继续保持这种动力，那么就有望达到全年增长目标。

从技术角度看，在作者撰文时美元/人民币保持在6.7200元下方。美国的政治风波导致美元走势脆弱，鼓舞空头推动美元/人民币走低。若该汇率有效跌破且月收盘低于6.7000元，则可能进一步跌向6.6500元。

**“超级周四”英镑大跌**

英国央行在8月份政策会议上将利率维持在0.25%的纪录低点不变，英镑/美元跌至1.3120美元。7月份英国经济数据欠佳以及围绕退欧谈判的不确定性使英国央行鹰派感受到压力，抑制了市场对短期内央行加息的预期。

英国央行下调了英国今年和2018年的经济增长预期，英镑料继续下挫。明年的通胀预期也被调降至2.58%，2018年和2019年薪资增长预期分别被下调至3%和3.25%。

政治不确定性、经济基本面疲软、持续的退欧担忧严重拖累了英国经济，投资者开始质疑英国央行能否在2018年实施加息。英镑在利率决定公布后大幅贬值，从中可见英镑对货币政策预期变得越来越敏感。

从技术角度看，英镑/美元多头动力不足，之前一直借助美元疲软推升汇价。由于英国央行的鸽派基调鼓舞了空头，英镑/美元一旦跌破1.3100美元，该汇率可能下探1.3000美元。

**金价企稳于1,260美元上方**

美元疲软、美国政局不稳提振金价自1,260美元显着反弹。日线图上，黄金市场越来越看涨，多头牢牢控制住1,260美元。市场人士密切关注非农数据，该数据将影响美国加息预期，进而影响金价走向。若非农数据疲软，则美元走软，金价有望上探1,280美元。从技术角度看，日线图上金价仍看涨，若突破1,270美元，则将挺进1,280美元。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。