日线图上美元指数仍处压力之下 兑人民币仍承压--FXTM富拓

路透香港1月10日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

美元多头似乎开始忽略12月份令人失望的非农数据，转而关注薪资增长持稳于2.5%这一点来支持美元指数。周二重要数据寥寥，美元基本面无重大变化。从技术角度看，日线图上美元指数仍处于压力之下。空头利用美元指数当前向92.80一带的技术性反弹推动该指数重回92.00。反之，如果美元指数能有效突破93.00，则当前的看跌预期失效，下一目标位指向93.40。

**人民币兑美元走软**

人民币兑美元走软，中间价下降带动人民币走低，同时美元全线走强也产生了一定的影响。来看技术面，日线图上美元/人民币仍承压。交易员将继续关注汇价在6.5400元阻力位附近的反应。

**欧元跌至一个月新低**

欧元延续跌势，周二欧元/美元跌至一周新低1.1920美元。

若美元继续走强，预计欧元/美元将进一步下行。不过，从基本面看，欧元前景依然乐观，欧洲经济状况改善为欧元提供支持，而美元受低通胀担忧影响走势仍有些不稳。来看技术面，欧元/美元在回撤过程中，1.1920美元构成第一道防线。若跌破1.1920美元，那么多头还有最后的机会在1.1850美元关键水平附近推升汇价。若多头失守1.1850美元，那么空头将卷土重来。

**金价回落**

随着市场对美国今年加息预期重燃，金价承压。不过，日线图上金价在1,300美元上方仍保持看涨。若金价周收盘高于1,320美元，则有望进一步上探1,333美元下一目标位。（完）

注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。