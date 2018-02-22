多头热烈欢迎鹰派FOMC纪要 美元指数有望上探90.55--FXTM富拓

路透香港2月22日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

周三晚间，美元兑一篮子主要货币上涨，1月份FOMC（美联储的联邦公开市场委员会）鹰派会议纪要强化了市场对美国3月份加息的预期。

美联储会议纪要显示了对经济前景的乐观态度，FOMC委员们对通胀达到2%的目标越来越乐观。多数成员“认同经济状况增强提升了进一步逐步加息可能性”的观点，美元有望继续获得支持。1月份会议纪要的一个重点是FOMC声明中的新措辞“进一步渐进加息”。这表明决策者不会急于加快货币政策收紧步伐，这可能在中长期内影响美元走势。

多头热烈欢迎鹰派纪要，美元指数升向90.10。从技术角度看，若该指数日收盘保持在90.00上方，则有望上探90.55。

**劳动力数据疲软，英镑下跌**

尽管英国央行行长卡尼周三向国会作证时对利率问题发表了鹰派言论，周三后市英镑兑美元未能收复失地。

周三早些时候，数据显示英国失业率在近两年内首次升高，英镑面临下跌风险。英国国家统计局公布，截至去年12月份的三个月失业率从4.3%升至4.4%。不过，平均周薪资增长2.5%，符合市场预期。英国央行官员们的鹰派言论支持了英国加息前景，英镑短线仍有望获得支持。但退欧不确定性仍会限制英镑涨势。

从技术面看，英镑/美元依然面临在1.4000美元阻力位下方进一步下滑的风险。若该汇率受阻于1.4000美元，则可能为下探1.3850美元打开通道。多头要想占据控制地位，必须向上突破1.4000美元。（完）

注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。