WTI原油有望上探52.40美元 英镑/美元或短线见顶--FXTM富拓

路透香港10月11日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

随着2017年最后一个季度的到来，投资者将继续密切关注市场，寻找“特别措施”的新线索以及欧佩克在2018年3月份以后继续延长减产协议的迹象。

从技术角度看，WTI原油自49.08美元显着反弹。若油价突破51.00美元，则有望进一步上探52.40美元。反之，若持续受阻于49.00美元，该水平也低于50日移动均线，则将为油

价跌向47.80美元打开通道。

**人民币走高**

汇市方面，美元兑人民币周二中间价定在6.6273元，人民币走强。美元疲软助推了人民币反弹，在作者撰文时美元/人民币约报6.5717元。

交易员将密切关注美元/人民币对6.5500元支撑位的反应，若跌破该水平，则该汇率将跌向6.5300元和6.5000元。

**英镑美元**

数据显示英国7月份和8月份制造业数据强于预期，英镑兑美元延续涨势。

英国8月份制造业产出同比增长2.8%，增幅超过市场普遍预期的1.9%，7月份增幅也向上修正至2.7%。数据向好有望提升英国央行11月份加息的预期，这将在短期内为英镑提供支持。

来看一下技术面，日线图上英镑/美元处于技术性反弹过程中。上升动力有望推动汇价升向1.3230美元和1.3270美元。英镑/美元可能在1.3270美元（38.2%斐波拉契回撤位）附近短线见顶，届时空头将重返市场，推动该汇率重新向1.3150美元回落。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。