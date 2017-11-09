WTI原油不断震荡走高 惟60美元是强劲阻力位--FXTM富拓

路透香港11月9日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓研究分析师Lukman Otunuga的评论摘要：

在中东紧张局势升级背景下，原油市场仍是关注焦点，油价企稳于57美元附近。

市场乐观预测欧佩克会将减产协议延续至2018年3月份以后，这也继续支持市场，问题是油价上涨会持续多久？对原油市场不利的因素依然存在，尤其是欧佩克预计需求增长会放慢，而且认为未来四年美国页岩油产量将以快于预期的速度增长。

来看技术面，毫无疑问WTI原油在日线图上看涨，不断震荡走高，MACD等指标也显示市场走势向好。多头希望油价达到60美元，若价格保持在53.50美元关口上方，则有望达到这一水平。大家的问题是60美元是强劲的阻力位，WTI油价触及这一水平时会发生什么情况。

**税改可能搁置，美元受到拖累**

市场对特朗普的税改计划可能搁置的担忧升温，这拖累了美元走势，美元指数受阻于95.00。

很显然，美元对特朗普推进税改的预期变得敏感，任何负面的消息都会给美元带来下行风险。从技术角度看，日线图上美元指数区间波动，支撑位见94.40，阻力位见95.10。若该指数向上突破95.10，则有望进一步上探95.50。反之，如果一直保持在94.40下方，那么将为跌向94.00铺平道路。

**黄金**

美元疲软使金价得到一些支撑，金价波动于1,280美元附近。

10月份第四周以来的价格走势显示金价在等待催化剂推动其反弹。地缘政治风险引发的避险情绪或市场对特朗普税改的乐观情绪消退都有望推动金价向1,300美元回升。相反，如果美元走势重振，那么金价可能跌回1,267美元。从技术角度看，日线图上金价仍有些看跌，不断出现更低的低点和更低的高点。1,280美元构成重要阻力位，若金价未能收于该水平上方，可能引发其跌向1,267美元和1,260美元。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。