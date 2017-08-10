人民币走势释出清晰信号 年底前有望再升值2-3%--FXTM富拓

路透香港8月10日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓市场研究副总裁Jameel Ahmad的评论摘要：

周三，市场重点关注美国总统特朗普向朝鲜发出警告的消息。人民币话题有所降温，人民币继续升值，周二人民币兑美元达到10个月高点。

最近几周，很显然中国人民银行在防范人民币进一步下行。不过，即使在中国经济基本面改善背景下，今年人民币兑美元仅上涨约3%，而欧元、澳元等一些主要货币已上涨约10%。

我认为人民币的走势释放出清晰的信号，即未来几个月人民币将进一步走强，2017年底前人民币有望再升值2-3%。

**特朗普警告朝鲜，黄金和日元走高**

前夜美国总统特朗普向朝鲜发出警告后，黄金和日元均获得避险买盘。全球媒体引述特朗普的话报导称，朝鲜对美国构成的任何威胁都将招致“这个世界前所未见的火与怒”。美国和朝鲜之间政治紧张局势再度升级拖累韩圆下挫逾0.8%。

市场对特朗普言论的反应清晰表明即使在夏季交投淡静期一次“即兴” 的讲话也能引发市场震荡。

**对南非兰特走强的乐观情绪快速消退**

市场对南非兰特（ZAR）兑美元将继续走高的乐观预期看上去已经消散，有消息称南非总统祖马再次挫败不信任案投票。此前因有迹象显示祖马将被罢黜，南非兰特显示走强迹象，现在祖马第八次挫败不信任案的消息令兰特快速失去了上涨动力。

交易员们之前为祖马被弹劾做好了准备，现在祖马保住总统职位使南非兰特面临抛售风险。在作者撰写本文时，美元/兰特自周一以来已上涨1.6%，兰特兑所有G10货币均下跌，包括全球市场绝大多数其他货币。

非国大议员以微弱优势击败了反对党提出的不信任案动议，祖马得以保留其总统席位，兰特面临进一步下行风险，这是因为持续的政治风险将继续主导南非消息面。自从3月份受人尊敬的南非财长戈尔丹被意外撤职后，政治动荡一直困扰这个国家。政治风险、技术性衰退加之对政治可能干预货币政策的担忧浮现，这些因素将使空头牢牢控制南非兰特。

**市场对欧佩克会议反应不大**

市场对欧佩克（OPEC）在阿布扎比举行的会议反应大不被认为与本次会议的重点有关，本次会议主要是监督减产协议的“遵守”情况，而不是进一步减产，而投资者在重新买入原油期货前希望听到进一步减产的信息。如果欧佩克会议主题是研究缓解市场供应过剩的措施，而不是履约情况，那么投资者将更为密切地关注这次阿联酋会议。

“遵守协议”的主题可能是为了显示在当前减产正在进行情况下欧佩克是团结一致稳定市场的。我预计未来几周会有更多此类消息传来。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。