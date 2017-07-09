焦点：G20峰会公报承诺抗击贸易保护主义 气候议题上美国不合群

路透汉堡7月8日 - 全球主要国家领导人周六在20国集团(G20)峰会上就气候议题与美国总统特朗普产生分歧。这是罕见公开承认分歧，也是对多边合作的一次打击。

德国总理默克尔在汉堡会议上达成了首要目标，说服主要国家领导人支持单一公报，就贸易、金融、能源和非洲议题做出承诺。在距离德国大选仅两个月之际，默克尔渴望展示她的斡旋才能。

但以“美国优先”承诺当选总统的特朗普，与其他19个国家的立场存在巨大分歧。

特朗普上月宣布，美国将退出两年前多国在巴黎达成的气候协定。

“最终，气候谈判反映出异议--全都是针对美国的异议，”默克尔在会议结束时对记者说。

“贸易谈判格外艰难，也是拜美国持有特别立场所赐。”

特朗普转向更为单边的、更为事务性的外交策略，导致全球领袖力量出现真空，这让欧洲的传统盟友感到不安，也给诸如中国等新兴力量发挥更大作用敞开大门。

美中关系在本次峰会前夕保持紧张。特朗普政府在朝鲜问题上对中国国家主席习近平加大施压，并威胁对钢铁出口采取惩罚性贸易措施。

**“双普会”**

在汉堡，特朗普与俄罗斯总统普京首次会晤。此次会面受到热切期盼，特朗普在选战期间承诺将改善与俄罗斯的关系，但随后有关俄方干预大选的指控，以及针对特朗普团队与俄方共谋的调查，都阻挠了承诺兑现。

普京在周六峰会结束时表示，在为时两个多小时的会面期间，特朗普向他询问俄方涉嫌干预大选一事，但在普京否认干预后，特朗普似乎感到满意。

特朗普在峰会前曾指责俄罗斯在乌克兰和叙利亚的破坏性行为。但他在汉堡采用了缓和的语调，称很荣幸与普京会面，并透过国务卿蒂勒森暗示，他倾向于将重点放在未来关系上面，而不会纠结以往。

“这是一次非常重要的会晤，”蒂勒森说，并形容特朗普与普京之间产生了“非常清晰的积极的化学反应”。

在公报中，除美国以外的19个国家提到了美国退出巴黎气候协定的决定，并称其“不可逆转”。

美国方面则采取了一条有争议的路线，称其将“努力与其他国家密切合作，帮助他们以更清洁和更高效的方式来获取和使用化石燃料。”

法国总统马克龙牵头做出努力来软化美国的措辞。

Greenpeace的执行董事Jennifer Morgan说，G19国家在“坚定不移”，反对特朗普退出巴黎协定的“倒退性决定”。

在另一难点贸易方面，领导人们认同将“抗击保护主义，包括一切不公平的贸易行为，并在这一点上承认合法贸易防护手段的作用。”

领导人们还承诺共同努力促进非洲经济发展，这是默克尔的一项重点计划。

默克尔选择在她的出生地汉堡举办这次峰会，向外界传达德国对世界的开放态度，包括对和平抗议者的容忍。

峰会三天期间，激进分子抢劫商店，点燃轿车和卡车。有超过200名警察受伤，当局逮捕了143人，122人遭到扣押。(完)