焦点：G20峰会前夕默克尔对特朗普隔空喊话 少不了贸易、气候议题

路透柏林/华盛顿6月29日 - 德国总理默克尔承诺，将在下周的20国集团(G20)峰会上为自由贸易据理力争，并敦促各国努力应对气候变化。这无疑是在挑战美国总统特朗普的“美国优先”政策。

G20下周将在德国汉堡召开峰会，这里也是默克尔的出生地。在距离会议开幕还剩一周之际，默克尔向议会发表的演讲颇有挑衅意味，但她并没有指名道姓说出特朗普，只是说全球问题无法通过保护主义和隔离政策解决。

她的这番讲话加大了在峰会上与特朗普发生公开冲突的可能性。稍后她又会晤了欧洲的G20领导，这些领导人一致承诺将在汉堡峰会上展现一致立场，但同时明确表示，他们倾向于向冲突妥协。

“磋商不会很顺利，”默克尔表示，“分歧很明显，假装它们不存在是不对的，我是不会这么做的。”

这次G20峰会距离5月底的七国集团(G7)西西里岛峰会只略超一个月。G7峰会上，特朗普与其他西方国家在气候变化、贸易和移民方面存在较深分歧。

之后不久特朗普便宣布美国退出巴黎气候协议。2015年达成的该协议是应对气候变化的里程碑式协议。

在G20峰会之前，特朗普政府就已经威胁将对中国采取惩罚性贸易措施，包括征收钢铁进口关税等。

这在峰会之前造成了异常紧张的气氛，德国官员也承认，他们不太清楚最后会出什么样的公报。

关于默克尔的言论，美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)称，美德关系像以前一样牢固，淡化了这种不和谐气氛。

德国东道主面临着艰难挑战。前来参会的除了特朗普，还有俄罗斯总统普京以及土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)，这些人与默克尔及欧洲其他领导人的关系都比较紧张。

峰会将在汉堡市中心的一个会议中心举行，有可能还会遭到数万示威者的干扰。

**生存挑战**

默克尔称，自从特朗普决定退出巴黎气候协定后，她“比任何时候都更有决心”让巴黎协定取得成功，她将气候变化称为“生存挑战”。

“我们不能等到地球上的每个人都相信科学论证(再行动)，”她说。

“任何人认为全球问题可以通过孤立主义和保护主义来解决都是在犯大错，”默克尔说。

白宫国家经济委员会主任柯恩表示，特朗普期待在G20会议期间讨论他退出巴黎气候协定的经济理由。

在柏林参加欧盟领导人会议的法国总统马克龙称，他希望美国在气候问题上“回归理性”。但他也强调，在汉堡会议期间孤立特朗普意义不大。

受马克龙邀请，特朗普将在7月7-8日峰会结束一周后访问法国，参加法国国庆活动。特朗普和马克龙周二通了电话，同意合作应对叙利亚政府的新化学武器攻击。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)在柏林称，欧洲国家在汉堡将统一立场，保卫遭到特朗普质疑的基于规则的国际秩序。(完)