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德国希望G20钢铁峰会可帮助避免爆发贸易战--德经济部长
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2017年11月28日 / 凌晨1点25分 / 更新于 1 天前

德国希望G20钢铁峰会可帮助避免爆发贸易战--德经济部长

1 分钟阅读

路透柏林11月27日 - 德国经济部长吉普理斯(Brigitte Zypries)周一对路透表示，德国希望本周在柏林举行的20国集团(G20)钢铁峰会能有助避免爆发贸易战。她警告称如果美国选择实施新关税，欧盟将采取反制举措。

美国总统特朗普已威胁将针对进口钢材征收惩罚性关税，作为其“美国优先”工作任务之一。外界担心此举可能可能引燃中美间的贸易战，从而损及全球经济的增长前景。

为了避免遭遇此类单方面贸易措施，G20轮值主席国德国邀请所有G20成员国及其他一些国家参加周四的峰会，会议名为：全球钢铁过剩产能论坛。

“我希望我们能尽力就最终的联合公报内容达成一致，目前公报内容尚未确定，我们还在谈，”负责主持峰会的吉普理斯对路透称。

她对路透表示，目前有关爆发钢铁贸易战的威胁尚未消散，G20峰会应帮助各国在如何减少过剩产能问题上取得共识。

吉普理斯表示，“我们希望达成多边协议，希望世界各国共同采取行动。”

吉普理斯并称，“各国必须意识到，单边行动没有好处，无论是实施贸易限制，还是自行决定出口规模。”

当被问及若特朗普决定对钢铁征收新关税，欧盟是否会采取反制措施时，她说道，“我们准备好在美国开征这种关税的时候采取反制措施。我们是被迫这样做。”

吉普理斯表示，正在与全球最大的钢铁生产国和出口国--中国就缩减其钢铁产能进行磋商，但尚未达成任何协议。

吉普理斯还称，美国和中国将参加G20柏林钢铁峰会，但尚不清楚特朗普政府正在将派何人参会。(完)

编译 徐文焰/张荻； 审校 龚芳/杜明霞

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