综述：G20峰会本周召开 会议或凸显各国在贸易等议题上的分歧

2017年7月3日，德国汉堡，警车停在汉堡展览中心外。G20峰会本周将在此举行。

路透华盛顿7月3日 - 白宫一位官员称，美国总统特朗普周一与德国及意大利领导人进行通话。而20国集团(G20)峰会本周将召开，峰会或凸显特朗普与其他国家领导人在贸易等问题上的明显分歧。

峰会周五将在德国汉堡召开，为期两天，特朗普正在为峰会做准备。一个多月之前在西西里召开的G7峰会显示出，特朗普与其他西方国家领导人在气候变化、贸易和移民问题上存在严重分歧。

特朗普的北大西洋公约组织(NATO)峰会首秀氛围也不那么和谐，使得欧洲盟友质疑这个军事联盟未来将何去何从。

特朗普将在汉堡与德国总理默克尔等各国领袖会面，其中可能包括与俄罗斯总统普京的第一次会面。

特朗普在推文中称，他周一将和来自德法意的领导人通电话。白宫稍后在声明中称，他将与默克尔和意大利总理真蒂洛尼通话，但声明并未提及法国总统马克龙。

特朗普和马克龙上周进行过交流，特朗普接受了出席7月14日法国国庆庆祝活动的邀请。

白宫代表尚未立即回覆置评请求。目前尚无法立即联系到马克龙办公室代表置评。

默克尔上周曾提及与特朗普在汉堡峰会上公开爆发冲突的前景，尽管一些美国政府官员力图淡化两人之间的不和。

曾在布什政府时期任职于美国国务院的Heather Conley表示，特朗普在G7和NATO峰会上的表现，令美国政府与其盟友之间的关系笼罩疑云后，美国的欧洲盟友仍感到震惊。

“外界担心，他可能会修补与盟友间的关系，但也可能进一步破坏它，”Conley指出。他现在任职于华盛顿的CSIS智库。

俄罗斯政府一名官员周一表示，该国与美方仍在讨论特朗普与普京会面的时间问题。(完)