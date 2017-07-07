焦点：G20峰会登场 主要领导人料与特朗普就气候和贸易展开艰难对话

路透汉堡7月7日 - 20国集团(G20)峰会周五在德国拉开帷幕，全球主要经济体领导人做好准备与美国总统特朗普就气候变化和贸易等议题展开艰难谈判。

峰会在德国港口城市汉堡举行，此时正值全球地缘政治格局发生重大变化，特朗普的“美国优先”政策让欧洲和中国走得更近。

周五下午，特朗普将与俄罗斯总统普京进行首次会晤。此次会晤料引发密切关注，之前美国情报机构称俄罗斯涉嫌干预美国大选，帮助特朗普胜选。

峰会期间特朗普还将与中国国家主席习近平会面，眼下美国正就朝鲜问题向北京方面加大施压，并威胁对华采取惩罚性贸易措施。此前朝鲜成功试射了洲际弹道导弹。

除了这些大人物和看起来棘手的冲突之外，德国总理默克尔还要面临努力让与会领导人在贸易、气候和移民等问题上达成一致的难题。自特朗普半年前入主白宫以来，这些问题变得愈发争执不下。

特朗普与普京的双边会谈安排在气候会谈开始15分钟以后，时间上的冲突可能加大达成协议的难度。

“默克尔，作为G20会议的东道主，千万别为了团结而牺牲要达到的目标。相反，我们需要与会的19国都承诺对气候问题采取行动，并表明实施的决心，甚至要超过195个国家在巴黎达成的协议，”绿色和平组织的Jennifer Morgan表示，她指的是特朗普说要退出的气候协议。

周四晚间默克尔与特朗普在汉堡一家酒店会谈一小时，试图消除两国官员几周来努力谈判但未能弥合的分歧，为了这些问题，默克尔的高级经济顾问还在最后一刻飞往华盛顿。两个月之后，默克尔也将面临选举的问题。

两位领导人在镜头面前握手言欢，丝毫没有表现出前两次会面时的紧张关系。这两次会面一次是今年3月在华盛顿，另一次是5月特朗普就职后首次访问欧洲。在上次会面后，以往总是非常谨慎的默克尔称，美国不再是一个可靠的伙伴，并敦促欧洲把命运握在自己手里。

“在某种程度上，默克尔必须掌握一个相当微妙的平衡，因为目前尚不清楚，采取对抗态度是否只会给G20合作造成更大的信誉问题，”印尼财政部长英卓华在接受采访时告诉路透。

参与会谈的一位德国高级官员说，他预计磋商者将夜以继日地工作，争取在峰会的最后一天、也就是周六前打破僵局。

**贸易战**

关于气候议题，消息人士告诉路透，美国官员主张要提到化石燃料作为清洁能源来源的可行替代者，欧洲人反对。除了美国，在对抗全球气候变化问题上，也很难得到沙特阿拉伯的支持。

在贸易问题上，消息人士称，华盛顿正在收回谴责保护主义的说法。而在5月下旬于西西里召开的七国集团(G7)会议上，特朗普曾赞同这些说法。

笼罩贸易讨论的一个阴影是，华盛顿威胁使用冷战时期的法律以国家安全为由来限制钢材进口，此举将打击中国以及欧洲伙伴。

德国外长加布利尔周四暗示，这些措施可能引发欧美贸易战。

默克尔出生在汉堡，她选择在这一城市释出开放信息。

在与会的领导人周四抵达之际，防暴警察向千名左右身着黑衣、投掷瓶子的抗议者发射高压水枪；示威组织者将这项抗议活动称之为“欢迎来到地狱”。

来自德国16个州的约2万名警力部署在汉堡街头。他们将应对多达10万名抗议者，其中包括警察认为可能准备使用暴力的约8,000名抗议者。

在周五就恐怖主义、全球经济和气候等议题进行讨论后，与会领导人与他们的配偶将参加在易北爱乐厅的晚宴。(完)