广汽集团与蔚来合组新能源汽车公司 未来将多维度合作

路透上海12月28日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司(601238.SS)(2238.HK)周四早间公告称，将与国内新能源汽车公司上海蔚来汽车等共同组建合资公司，致力于新能源汽车研发及销售等。未来双方将在分时租赁、整车租赁、核心零部件等多维度展开合作。

公告指出，该合资公司规划总投资12.8亿元人民币，注册资本5亿元，分期出资，首期出资2亿元。广汽集团及其全资子公司广汽新能源汽车有限公司各出资4,500万元，分别占22.5%股权。

双方签定的战略合作协议显示，该合资公司将充分利用双方的优势资源，开展与股东之间的合作。合资公司考虑采用管理团队持股等激励机制吸引优秀人才。

另外，双方还有意在分时租赁、车辆共享、整车租赁等运营领域合作并拟成立合资公司，合资公司将尽可能多吸收社会资本进入，并在合适时机寻求进入资本市场。双方有意在核心零部件领域展开合作，拟共同出资成立一家合资公司，致力于动力总成、智能电子电器的研发及制造。

公告称，在双方一致认可的合适的商务条件下，广汽集团或其指定的实际控制子公司可以单独或联合参股乙方的蔚来北美公司，具体参股条件双方另行书面约定。

蔚来汽车是中国电动汽车领域的初创公司，由易车(BITA.N)创始人李斌、京东(JD.O) 创始人刘强东以及腾讯(0700.HK)等发起，并获得淡马锡、红杉、联想、华平等多家投资机构的投资。去年11月公司发布全球最快的电动汽车EP9，电动多功能车（SUV）ES8在12月中开始接受预订。（完）