广汽集团与小马智行将在自动驾驶技术等展开合作

路透上海2月2日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司(601238.SS)(2238.HK)周五早间发布公告称，已与无人驾驶研发企业广州小马智行科技公司签订战略合作框架协议，双方将在自动驾驶技术等领域展开合作，不排除未来资本合作可能。

公告指出，双方将在无人车的相关技术开发、生产制造等方面进行合作，计划在广州市南沙区建立专属无人驾驶运营示范区。双方将共同探讨自动驾驶、共享出行商业运营模式，探索建立符合未来消费市场需求的移动出行平台及服务。

公告称，在条件成熟的前提下，双方在资本领域探讨合作，开展无人驾驶技术领域相关业务。相关事项明确后双方另行签订具体协议。

小马智行是一家以全自动无人驾驶为目标，用人工智能技术改变人类出行的科技公司。于2017年6月获得美国加州路测牌照，并且在12平方公里的公开市内道路上实现24小时白天黑夜人车混流全自动无人驾驶。小马智行为初创型企业，还未形成相应营业收入等。

据国内媒体此前报导，1月中旬小马智行完成A轮融资，融资金额为1.12亿美元，领投方为晨星资本和君联资本，参与投资机构还包括红杉中国、IDG、联想之星等。

广汽集团A股周五中午收报20.95元人民币，跌0.65元或3.01%。（完）