甘肃银行以招股价区间中端定价 公开发售部分轻微超额

路透香港1月17日 - 中国省级法人城市商业银行--甘肃银行(2139.HK)周三称，其香港首次公开发售（IPO）以招股价区中端定价，集资59.5亿港元，公开发售部分录得轻微超额认购，将如期于明天在联交所挂牌上市。

公告显示，甘肃银行以每股2.69港元定价，招股价区间则为2.61-2.77港元，未计超额配股权发售股份数目22.12亿股H股。

面向散户的公开发售部分录得0.61倍超额认购，国际配售部分亦录得0.17倍超额认购。四名基石投资者--香港大生投资、华讯国际、China Create Capital以及华融融德（香港）的认购金额共约31.3亿港元，各方的持股比例分别为4.5%、3%、3%及1.5%。

按2017年6月末的资产总额和存款余额计，甘肃银行在甘肃省银行业金融机构分别排名第2位和第3位；2016年度排名居中国城市商业银行第11位。

中国于2016年末共有134家城市商业银行，其中已在香港上市的银行包括征商银行(3698.HK)、天津银行(1578.HK)、青岛银行(3866.HK)、重庆银行(1963.HK)等等。（完）

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