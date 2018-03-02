中国神华与国电电力将部分电厂组建合资公司 资产逾650亿

路透上海3月2日 - 中国最大煤炭生产商—中国神华能源股份有限公司(1088.HK)(601088.SS)周五公告称，拟与兄弟公司国电电力发展股份有限公司(600795.SS)投入各自部分火电公司股权及资产，共同组建合资公司，涉及资产的估值逾650亿元人民币。

中国神华的母公司神华集团已更名为国家能源投资集团，并吸收合并国电电力原母公司国电集团。国电电力同时刊登的公告称，该交易完成后，业务规模和盈利能力得到进一步提高，并将成为国家能源集团常规能源发电业务的整合平台，公司竞争力将得到明显增强。

双方公告显示，该合资公司经营范围为电力、热力生产、销售，注册资本100亿元。其中，中国神华和国电电力的出资额分别为42.53亿元和57.47亿元，分别持有合资公司42.53%股权和57.47%股权。

“本次交易有利于深化双方业务合作，扩展市场份额，形成长期稳定的煤炭供应关系；实现在发电业务的规模化经营、专业化管理，增强发电业务的区域竞争力，避免无序竞争。”中国神华在公告中表示。

公告显示，该合资公司注册地为北京市朝阳区，经有权机关备案评估，神华方出资资产评估值为277.10亿元，国电方出资资产评估值为374.49亿元。

神华指出，本次交易使得公司归属于母公司所有者权益略微下降，但是由于公司仍然通过权益法核算对合资公司的长期股权投资，故对归属于母公司所有者权益的影响较小。长期来看，随着专业化管理措施的落实，协同效应的逐步释放，本次交易有利于提升中国神华的长期盈利能力。

早在去年8月底两家公司曾披露，作为中国两大能源集团神华集团和国电集团合并方案的一部分，中国神华与国电电力将部分火电类资产投入一家新组建的合资公司，资产预估值超过600亿元，由国电电力控股。神华集团与国电集团实施联合重组，神华集团更名为国家能源投资集团，作为重组后的母公司，吸收合并国电集团。

在合并前，神华集团是以煤为基础，集电力、铁路、港口、航运、煤制油与煤化工为一体的特大型能源企业，是目前中国规模最大的煤炭企业和世界上最大的煤炭供应商；而国电集团是国内五大国有发电集团之一。

中国神华A股周四收报23.84元，近一个月下跌11.14%；国电电力上日收报3.02元，近一个月下跌1.3%。(完)

欲浏览详情，请点选：here