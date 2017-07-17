中国债市动态：监管暂无加码现券走暖，但GDP等数据优于预期略形成打压

路透上海7月17日 - 中国银行间债市周一早盘现券走暖，因金融工作会议在监管表态上未见新的加码，央行稍早亦加大逆回购操作力度，稳定流动性。优于预期的二季度GDP等数据公布后，现券略承压，但整体来看主要券种收益率仍保留一定跌幅。

目前市场对短期内后市看法多空不一，且力量对比差距不大，这也导致了早盘现券虽暖但收益率变动幅度有限。交易员指出，马上面临着大规模缴税等扰动，需要继续关注央行对资金面的支持力度。

中国国家统计局稍早公布，今年二季度国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，高于路透调查预估中值6.8%；环比增长1.7%。

上海一外资银行称，今日开盘主要现券收益率即下行，GDP公布后收窄跌幅。“经济基本面是个长期变量，央妈放水只有七天，是短变量。这个情况下(后市)不好说，我只是操作逐渐谨慎。”

交易员透露，剩余期限近10年的国开债170010早盘最低探至4.1475%，最新成交在4.1525%，上日尾盘收在3.165%；同期限国债170010最新成交在3.55%左右，较上日仍跌约1个基点(bp)。

中国央行今日进行了总额1,700亿元人民币的逆回购操作，其中七天期 1,300亿元，14天期400亿。据此计算，单日净投放1,400亿。

中国金融工作会议上周六结束。从会议传递出来的信息看，正如市场预期，中国领导层将金融风险防范化解置于创新发展前。业内人士指出，金融监管从暴风骤雨式的密集发布转向细水长流式的协调统一令金融市场的稳定性有望得到改善。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.855元，较上日结算价涨0.03%；10年期国债主力合约T1709收报95.465元，较上日结算价涨0.13%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)