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《全球汇市》美元反弹后走势停滞，冀望于美国GDP数据提供支撑
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2017年7月28日 / 凌晨1点08分 / 8 天前

《全球汇市》美元反弹后走势停滞，冀望于美国GDP数据提供支撑

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美元因乐观经济数据而反弹，等待美国GDP公布以获得更多动力
    * 美国第二季经济成长料加速
    * 欧元/美元从两年半高点回落

    路透东京7月28日 - 美元兑主要货币周五走势迟滞，稍早的温和反弹走势逐步消退，静待美国第二季经济成长数据在今日稍晚公布。
    
    美元指数      持平于93.872，上日收高0.2%。

    美元本周中段一度跌至13个月低位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明暗示其不急于再次升息。之后美国耐久财订单和贸易数据乐观推动美债收益率上升，美元周四受到提振。
    
    目前市场关注焦点是1230GMT出炉的美国第二季国内生产总值(GDP)数据。
    
    分析师预计，美国第二季GDP环比年率为增长约2.6%，高于第一季的1.4%。若数据表现稳健，无疑会让近期下跌的美元获得喘息之机。
    
    最近美元多头没有什么欢呼的理由，受累于针对美国特朗普政府与俄罗斯关系的调查，以及税改和基建支出计划很快实施的可能性下降。

    “美联储会议后的美元跌势看来有些过头了，所以自然会有反弹，”大和证券高级汇市策略师Yukio Ishizuki表示。
    
    “如果美国经济数据结果表现强劲，那么美元可能会有更多买盘。不过，不太可能重现以往美元一马当先的光景，因为其他国家正将追随美国，试图把货币政策回归正常化。”
    
    由于市场预期欧洲央行将提早展开其逐步退出货币宽松的脚步，而非推迟退出，欧元因此受益。今年迄今，欧元兑美元已上涨约11%。
    
    欧元兑美元      最新上涨0.1%，报1.1689美元，隔夜下跌约0.5%，从两年半高点1.1777滑落。本周欧元料上涨0.2%。

    美元兑日圆      跌0.15%至111.110日圆，逆转上日的温和涨势。该货币对本周周线料跌1.2%，本周曾跌至六周低点110.625。
    
    澳元兑美元      涨0.2%至0.7979。
    
    由于美元本周多数时候表现不佳，澳元强劲走高，周四曾涨至26个月高位0.8066。铜和铁矿石等商品价格上涨也支撑了澳元。
    
    新西兰元兑美元      报0.7505，周四曾涨至0.7557，为2015年5月以来最高。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1679  1.1676  +0.03 +11.09  1.0513
    美元/日圆                   110.99  111.22  -0.21  -5.03  116.87
    欧元/日圆                   129.63  129.87  -0.18  +5.27  123.14
    美元/瑞郎                   0.9689  0.9648  +0.42  -4.80  1.0178
    英镑/美元                   1.3074  1.3066  +0.06  +5.98  1.2336
    美元/加元                   1.2546  1.2551  -0.04  -6.58  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7424  6.7443  -0.03  -3.30  6.9726
    澳元/美元                   0.7963  0.7963  +0.00 +10.37  0.7215
    新西兰元/美元               0.7496  0.7489  +0.09  +8.00  0.6941
    澳元/日圆                   88.430  88.630  -0.23  +4.87  84.320
    新西兰元/日圆               83.220  83.290  -0.08  +2.53  81.170
    英镑/日圆                   145.11  145.30  -0.13  +0.76  144.02
    澳元/新西兰元               1.0623  1.0636  -0.12  +2.31  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 郑茵/杜明霞/陈宗琦/王颖；审校 王丽鑫/许娜/李婷仪/戴素萍)

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