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台湾汇市：台币兑美元走贬但幅度受限，密切关注美国GDP公布取得方向
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2017年7月28日 / 凌晨3点08分 / 8 天前

台湾汇市：台币兑美元走贬但幅度受限，密切关注美国GDP公布取得方向

路透新闻部

1 分钟阅读

路透台北7月28日 - 台币兑美元周五略为走贬，陷入整理格局。交易员称，国际美元虽略有反弹，但外商银稍有抛汇压力，台币贬幅受限。市场仍密切关注美国GDP公布以获得进一步方向。

汇银人士说，今日外商银买卖汇两方向都有操作，估计净汇入稍多一些，不过量能不大。下周一是月底最末个交易日，预料出口商、寿险仍有美元卖压；银行间则仍密切关注美国GDP公布以获得进一步方向。

〞外商二边都有，方向不太明显。〞一位小型商银交易员认为。

美元兑主要货币周五走势迟滞，稍早的温和反弹走势逐步消退，静待美国第二季经济成长数据在今日稍晚公布。

本地时间11:00，韩元兑美元报1,117.7，上日收在1,112.8；台股加权指数则跌0.63%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇报30.180/30.194，上日收在30.173。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•30.200-30.300

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元反弹后走势停滞，冀望于美国GDP数据提供支撑

--《汇市简讯》美元兑韩元升势欠缺动能，周线图后市偏空(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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