《全球汇市》美元稍早反弹后回落，期望从美国GDP数据中获得支撑

* 美元失去动能，美国GDP数据或许会带来更多动力

* 美国第二季经济成长料加速

* 欧元/美元从两年半高点回落

* 瑞郎兑欧元续跌，至2015年1月以来最低

路透东京7月28日 - 美元兑其他主要货币周五下跌，稍早的温和反弹走势逐步消退，静待美国第二季经济成长数据在今日稍晚公布。

美元指数小跌至93.826，上日收高0.2%。

美元本周中段一度跌至13个月低位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明暗示其不急于再次升息。之后美国耐久财订单和贸易数据乐观推动美债收益率上升，美元周四受到提振。

目前市场关注焦点是1230GMT出炉的美国第二季国内生产总值(GDP)数据。

分析师预计，美国第二季GDP环比年率为增长约2.6%，高于第一季的1.4%。若数据表现稳健，无疑会让近期下跌的美元获得喘息之机。

最近美元多头没有什么欢呼的理由，受累于针对美国特朗普政府与俄罗斯关系的调查，以及税改和基建支出计划很快实施的可能性下降。

“美联储会议后的美元跌势看来有些过头了，所以自然会有反弹，”大和证券高级汇市策略师Yukio Ishizuki表示。

“如果美国经济数据结果表现强劲，那么美元可能会有更多买盘。不过，不太可能重现以往美元一马当先的光景，因为其他国家正将追随美国，试图让货币政策正常化。”

由于市场预期欧洲央行将提早展开其逐步退出货币宽松的脚步，而非推迟退出，欧元因此受益。今年迄今，欧元兑美元已上涨约11%。

欧元兑美元最新上涨0.1%，报1.1686美元，隔夜下跌约0.5%，从两年半高点1.1777滑落。本周欧元料上涨0.2%。

瑞郎兑上涨的欧元扩大跌幅，触及1.1364瑞郎。这是自2015年1月瑞士央行取消瑞郎汇率上限以来的最弱水准。

“欧元和瑞郎之间长期以来的密切关联正在发生变化，因对于欧洲央行会开始缩减宽松政策的预期变得非常强烈，”Brown Brothers Harriman资深策略师Masashi Murata说。

“而另一方面，瑞士央行显然不想要强势瑞郎。欧洲央行和瑞士央行之间的政策差异在一段时间内被忽视了，但如今已成为一个交易题材。”

在其他央行走向收紧之际，投资者预计瑞士央行将维持宽松货币政策。

美元兑日圆下跌0.2%至111.070，扭转上日温和上涨走势。美元/日圆周线料下跌1.2%，本周一度触及六周低点110.625。

澳元兑美元上涨0.1%至0.7975美元。

澳元强势上涨，因美元本周多数时间呈现疲态，澳元周四一度涨至26个月高点0.8066美元。铜及铁矿石等大宗商品价格上涨，也令澳元获得支撑。

新西兰元兑美元报在0.7487美元，周四一度升至0.7557，创2015年5月以来最高。

纽约 当日 今年来 2016年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1685 1.1676 +0.08 +11.15 1.0513

美元/日圆 111.12 111.22 -0.09 -4.92 116.87

欧元/日圆 129.82 129.87 -0.04 +5.42 123.14

美元/瑞郎 0.9701 0.9648 +0.55 -4.69 1.0178

英镑/美元 1.3080 1.3066 +0.11 +6.03 1.2336

美元/加元 1.2558 1.2551 +0.06 -6.49 1.3430

美元/离岸人民币 6.7438 6.7443 -0.01 -3.28 6.9726

澳元/美元 0.7967 0.7963 +0.05 +10.42 0.7215

新西兰元/美元 0.7475 0.7489 -0.19 +7.69 0.6941

澳元/日圆 88.520 88.630 -0.12 +4.98 84.320

新西兰元/日圆 83.080 83.290 -0.25 +2.35 81.170

英镑/日圆 145.35 145.30 +0.03 +0.92 144.02

澳元/新西兰元 1.0656 1.0636 +0.19 +2.63 1.0383

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/刘秀红/张涛/艾茂林/张明钧; 审校 高琦/王兴亚/王丽鑫/于春红)