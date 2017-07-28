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新兴汇市：亚币小幅下滑，等待美国GDP数据出炉
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2017年7月28日 / 凌晨5点58分 / 8 天前

新兴汇市：亚币小幅下滑，等待美国GDP数据出炉

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透7月28日 - 亚币周五从昨日触及的高点回落，投资者等待美国今日晚间公布第二季的经济增长数据。
    
    亚币周四上扬，因之前美联储对通胀的审慎评估推动美元跌至13个月低点，重燃投资者对新兴市场的兴趣。
    
    分析师预计，美国经济第二季料增长约2.6%，第一季增幅为1.4%。数据如果强劲将支撑美元，并放缓资金流入亚币的步伐。

    韩元兑美元          周四触及四个月高位后，今日小跌。韩元本周料录得微小跌幅，结束周线二连涨。
    
    韩股       周五盘初跌至两周低点，本周料录得跌幅。
    
    “美元兑G10货币及新兴货币由隔夜表现获得一些正面助力，因此亚洲货币今天呈现一致反应，”华侨银行外汇策略分析师Emmanuel Ng称。
    
    “此外，投资组合净流入的题材并非完全支持亚币短期走强，”他称。
    
    印度卢比兑美元        由两个月高点拉回。印度卢比本周有望连续第三周录得涨幅。
    
    因泰国国定假期影响，泰铢        未交易。

    中国人民币兑美元          周五脱离九个月高位，随中间价下跌，且美元从数月低点反弹。
    
    今日人民币兑美元中间价          报6.7373元，上日为6.7307元。            
    
    人民币兑美元周线仍可望连续第三周上涨。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
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    台币                   30.275    30.252   -0.08   +6.62    32.279
    韩元                  1120.70   1112.80   -0.70   +7.76   1207.70
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    印尼卢比             13328.00  13317.00   -0.08   +1.07  13470.00
    印度卢比                64.15     64.11   -0.07   +5.87     67.92
    马币                   4.2790    4.2760   -0.07   +4.80    4.4845
    人民币                 6.7481    6.7409   -0.11   +2.94    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 白云/蔡美珍/艾茂林; 审校 孙茉莉/于春红/王兴亚)

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