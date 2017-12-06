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澳洲经济：投资带动第三季GDP同比增长2.8%，但消费依然低迷
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2017年12月6日 / 凌晨1点58分 / 2 天前

澳洲经济：投资带动第三季GDP同比增长2.8%，但消费依然低迷

1 分钟阅读

路透悉尼12月6日 - 澳洲经济第三季度同比增速为一年多来最快，得益于期待已久的企业投资增加，尽管家庭支出明显疲软给增长前景蒙上阴影。

澳洲统计局周三公布的数据显示，第三季度国内生产总值(GDP)较上季增长0.6%，上季增加0.9%。

第三季度GDP同比增幅从上季的1.9%加速至2.8%，一定程度上是因为去年第三季经济罕见收缩。

GDP环比增幅略低于市场预期的0.7%，拖累澳元兑美元下跌0.0025美元至0.7580美元。

该数据对澳洲央行而言并不意外。由于预期经济增长加速、通胀逐步回升，央行周二将利率维持在1.5%不变。

投资者猜测政策将长时间维持不变，银行间利率期货显示央行要到2019年初才会加息。

第三季经济增长的主要推动力来自工程建筑，库存增长也带来了小小的助益。

另一方面，消费者的活动低迷，尤其是受到薪资增长缓慢和如山债务困扰的消费者。该季家庭消费仅增长0.2%，为2012年末以来的最小增幅。

部分这方面的支出不得不靠减少储蓄来进行，使得储蓄率只有3.2%。

“让人大吃一惊的是消费者支出--看起来很糟糕，”安保资本首席经济分析师Shane Oliver称。

“这传递出的明确讯息是，受到抑制的消费者依然是澳洲经济成长不确定性的一大源头。”

需求缺乏意味着通胀难有表现，第三季一重要的国内物价指标持平。(完) (编译 王灿/侯雪苹；审校 龚芳/戴素萍)

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