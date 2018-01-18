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January 18, 2018 / 1:52 AM / in a day

金属期市：上海基本金属下跌，因中国第四季GDP数据料逊于预期

1 分钟阅读

路透悉尼1月18日 - 上海基本金属期货周四承压，因稍晚将公布的数据料显示中国第四季经济增长放缓。

基本金属几乎全线下跌，期铜与期铝领跌，两者都在一个月低点交投。

路透调查预估，中国第四季经济料较上年同期增长6.7%，低于上季的的6.8%。

中国将于0700GMT公布2017年第四季及全年国内生产总值(GDP)数据，以及固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额等。

0115GMT，上海期货交易所期铜合约跌0.4%报每吨53,443元人民币(8,307美元)，为12月19日以来最低。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜升0.1%报每吨7,044美元，逆转上日跌势。

必和必拓 12月止当季铜产量跳增20%至42.9万吨，受益于其在智利的Escondida铜矿产量增加。

上海期铝跌0.3%,报每吨14,680元人民币。LME期铝温和上涨,报每吨2,197.50美元。

智利铜业委员会(Cochilco)周三把2018年铜均价预估从此前的每磅2.95美元上调至3.06美元，表明未来一年全球供应有可能遭遇不利因素。

国际铅锌研究小组(ILZSG)周三公布的数据显示，全球铅市11月供应过剩1.56万吨，10月为短缺1.11万吨。

尽管如此，沪铅仍涨0.6%，LME期铅涨0.5%报2,560.25美元。(完) (编译 陈宗琦/李爽 审校 张荻/许娜)

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