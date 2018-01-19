金属期市：沪铝价格在中国强劲的GDP数据提振下攀升，但周线或仍下跌

路透北京1月19日 - 上海期铝价格周五上扬，受到中国国内生产总值(GDP)增速在七年来首次加快的提振，尽管该国12月铝产量意外跳增。

0202GMT，上海期货交易所主力期铝合约上涨1%报每吨14,770元人民币(2,307.56)美元，但本周仍可能下跌2.3%。

伦敦金属交易所(LME)期铝微跌0.2%至每吨2,236美元，上日收升2.2%。

中国国家统计局周四公布，2017年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，增速为七年来首度回升，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%；去年前三个季度GDP同比增速分别为6.9%、6.9%和6.8%。

12月中国铝产量回升至6月以来最高，扳回前五个月的跌势，并将2017年产量提高至纪录高位。

上海主力3月期铜涨0.2%至每吨53,770元人民币。伦敦金属交易所三个月期铜涨0.4%至7,108.50美元，蒙古遭遇不可抗力后，LME期铜扩大周四0.6%的涨势。

蒙古奥尤陶勒盖铜金矿主要拥有者Turquoise Hill称，位于蒙古戈壁沙漠南部的奥尤陶勒盖铜金矿宣布遭遇不可抗力，此前中国运煤卡车司机的抗议行动，导致中蒙边境的矿石运输中断。

沪铅在上海期交所基本金属中涨幅最大，上升1.3%至每吨19,485元人民币，因铅的主产地--河南省济源的空气质量令人担忧，恐会出炉更多限产措施。(完) (编译 徐文焰/于春红; 审校 李婷仪/张荻)