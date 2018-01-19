金属期市：上海铝价上涨，受中国GDP数据和污染预警提振

路透北京1月19日 - 上海铝价周五上涨，受助于中国国内生产总值(GDP)实现七年来的首次加速，以及一个重要工业省份发出污染预警。

铝价上涨，尽管中国周四刚刚公布12月铝产量意外大增。

“GDP、工业增加值以及固定资产投资均录得强劲增幅，”澳新银行周五在报告中写道。“(金属)领域还受到供应面问题的支撑。”

周四稍晚，中国主要炼铝都市郑州对空气污染发出最高层级的红色警戒，自周五起生效。这意味着对工业品生产将祭出更为严格的管制。

根据新华社报导，郑州严重空气污染的情形料将延续至1月23日。

0518GMT，上海期货交易所主力期铝合约上涨0.75%报每吨14,730元人民币(2,304.08)美元，盘初上涨超过1%，但本周仍可能下跌2.5%。

伦敦金属交易所(LME)期铝跌0.3%至每吨2,235美元，上日收升2.2%。

中国国家统计局周四公布，2017年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，增速为七年来首度回升，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%；去年前三个季度GDP同比增速分别为6.9%、6.9%和6.8%。

12月中国铝产量回升至6月以来最高，扳回前五个月的跌势，并将2017年产量提高至纪录高位。

上海主力3月期铜下跌0.1%至每吨53,640元人民币。伦敦金属交易所三个月期铜涨0.3%至7,095美元，蒙古遭遇不可抗力后，LME期铜扩大周四0.6%的涨势。

蒙古奥尤陶勒盖铜金矿主要拥有者Turquoise Hill称，位于蒙古戈壁沙漠南部的奥尤陶勒盖铜金矿宣布遭遇不可抗力，此前中国运煤卡车司机的抗议行动，导致中蒙边境的矿石运输中断。

沪铅在上海期交所基本金属中涨幅最大，上升1.7%至每吨19,550元人民币，因铅的主产地--河南省济源的空气质量令人担忧，恐会出炉更多限产措施。(完) (编译 王颖/张明钧; 审校 艾茂林/孙茉莉)