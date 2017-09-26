中国经济：下半年GDP增速将降至6.7%，房地产去库存任务初步完成--专家

路透北京9月26日 - 中国国家信息中心首席经济学家范剑平周二称，上半年中国经济形势转好更多是靠房地产；下半年在政府的主动调控下，经济增速会有所放缓，GDP增速将在6.9%的基础上降到6.7%的水平。

他在民生银行举行的交易银行发布会上发表演讲指出，当前房地产去库存任务初步完成，一、二、三、四线城市商品房库存去化已十分充分，很多城市去化周期均在12个月以下。

“7、8月经济指标开始降温，是中央宏观调控主动作为，”他称，一是加大环保去产能的力量，二是加大房地产调控力度，以及加强金融监管让金融本身降杠杆。

“这几方面政策力量，使经济增速在上半年6.9%的基础上有所放缓，但也降不到哪儿去，后面两个季度降到6.7%的水平就不错了。”他表示。

他并指出，之所以采取上述措施，是由于房地产已经事实上绑架了中国经济，成为中国唯一真正的支柱产业；但下一步中国经济增长不可能总是依靠房地产，要加快发展高科技产业等新的支柱。

“但在新的柱子没有砌成之前我们还不能感情用事，现在真的要把房地产这个柱子砸了，中国经济也要出问题。”他称，“对中国来说，稳住房地产在‘稳中求进’中是非常关键的。”

他认为，当前中国已经出现新周期的曙光，虽然一些地区还是在老的产业结构基础上，仍然靠煤炭和钢铁价格上涨，使得企业和产业效益转好，但这不是新周期，只是“老故事又重演了一遍”而已；但还有一些地区已经开始用机器取代人工，人工智能进展和环保设备投资在加快。

“今年上半年全国工业产能利用率只有71%，但有两个行业产能利用率上半年基本是100%，一个是机器人产业，另一个是环保设备产业，...对中国来讲新经济的曙光正在逐步显现。”（完） (发稿 马蓉；审校 乔艳红)